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Почти 6 часов ликвидировали закладки наркотиков полицейские Тараза

Сотрудники по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области в городе Таразе задержали двоих местных жителей 25 и 19 лет, распространявших наркотики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона.

При обыске у подозреваемых был изъят мефедрон, подготовленный к распространению и расфасованный в 15 пакетов.

При изучении переписки парней в социальных сетях стражи порядка установили, что к моменту задержания они уже сделали закладки наркотиков. Поэтому полицейские срочно начали поиски заложенного «товара».

По геометкам, указанным в переписке с «клиентами», полиция в течение шести часов до глубокой ночи ликвидировала закладки в Таразе и его пригородах. В результате было установлено и приобщено в качестве доказательств 29 закладок мефедрона. Всего по результатам задержания двух наркосбытчиков было изъято 44 свертка с мефедроном общим весом 26 граммов.

Как отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков, особо крупный размер мефедрона, предполагающий меру наказания до 15 лет лишения свободы, составляет всего один грамм.

Задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС Тараза.

 

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