Почти 6 млн тенге выудили мошенники у доверчивого жителя Семея Общество 9 января 2023 г. 2:30 0 Флора Левина, Семей Ему позвонили неизвестные, представившись работниками банка. Чтобы он поверил, назвали его имя, фамилию, отчество, дату рождения и иные личные данные. Затем неизвестные убедили мужчину установить приложение AnyDesk, чтобы обеспечить двухфакторную защиту банковских карт. Он выполнил указание и сообщил мошенникам пришедший на телефон одноразовый код. Так был получен доступ к телефону. Спустя несколько минут на телефон семейчанина пришло сообщение о снятии со счета 5 800 000 тенге. Потерпевший обратился в полицию, но вот найдут ли злоумышленников – вопрос. В Семее в прошлом году зарегистрировано 18 подобных случаев. В полиции напомнили, что лучшим оружием против интернет-мошенников по-прежнему остается бдительность. Все операции, касающиеся карт-счета, выполняются непосредственно в банке, а не по телефону.