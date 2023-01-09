Почти 6 млн тенге выудили мошенники у доверчивого жителя Семея

Затем неизвестные убедили мужчину установить приложение AnyDesk, чтобы обеспечить двухфакторную защиту банковских карт. Он выполнил указание и сообщил мошенникам пришедший на телефон одноразовый код. Так был получен доступ к телефону.

Спустя несколько минут на телефон семейчанина пришло сообщение о снятии со счета 5 800 000 тенге. Потерпевший обратился в полицию, но вот найдут ли злоумышленников – вопрос. В Семее в прошлом году зарегистрировано 18 подобных случаев.

В полиции напомнили, что лучшим оружием против интернет-мошенников по-прежнему остается бдительность. Все операции, касающиеся карт-счета, выполняются непосредственно в банке, а не по телефону.