Почти 6 млн тенге выудили мошенники у доверчивого жителя Семея

Общество
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Флора Левина, Семей

Ему позвонили неизвестные, представившись работниками банка. Чтобы он поверил, назвали его имя, фамилию, отчество, дату рождения и иные личные данные.

Затем неизвестные убедили мужчину установить приложение AnyDesk, чтобы обеспечить двухфакторную защиту банковских карт. Он выполнил указание и сообщил мошенникам пришедший на телефон одноразовый код. Так был получен доступ к телефону.

Спустя несколько минут на телефон семейчанина пришло сообщение о снятии со счета 5 800 000 тенге. Потерпевший обратился в полицию, но вот найдут ли злоумышленников – вопрос. В Семее в прошлом году зарегистрировано 18 подобных случаев.

В полиции напомнили, что лучшим оружием против интернет-мошенников по-прежнему остается бдительность. Все операции, касающиеся карт-счета, выполняются непосредственно в банке, а не по телефону.

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