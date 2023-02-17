Почти 6 тысяч казахстанцев пытались необоснованно вовлечь в уголовную орбиту

В Казахстане с внедрением первого этапа трехзвенной модели уголовного процесса прокуроры с 2021 года утверждают все ключевые решения органов следствия, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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В пресс-службе высшего надзорного органа Казахстана сообщили, что за это время прокуроры путем отказа в согласовании пресекли принятие более 80 тысяч (в 2021 году – 53 270, 2022 году – 28 180) незаконных решений, затрагивающих права участников процесса.

Кроме того, не допустили необоснованное вовлечение в уголовную орбиту почти 6 тысяч человек (в 2021 году – 3 771, 2022 году – 2 224), что в 20 раз больше, чем до внедрения трехзвенной модели.

С 2022 года начался второй этап внедрения трехзвенной модели, на котором прокурорами составляются обвинительные акты по преступлениям особо тяжкой категории.

«В прошлом году с отчетом о завершении досудебного расследования прокурору поступило более 1 200 дел, из них на дополнительное расследование возвращено порядка 80 дел, по остальным составлены обвинительные акты с направлением дел в суд, более 800 лиц осуждено.

В текущем году обвинительные акты составляются также по коррупционным делам, а с 2024 года – по остальным категориям», – отметили в ведомстве.