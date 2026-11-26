Штормы, которые обрушились на Западное и Восточное побережья США, усложнили путешествия миллионов людей, направляющихся к родным и друзьям на празднование Дня благодарения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На Восточном побережье 100-й парад в честь Дня благодарения Macy's в Нью-Йорке был впервые в истории отложен из-за прогнозируемых сильных дождей и мощного ветра. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что экстремальная погода вынудила его отложить парад.

Организаторы Macy's заявили, что безопасность - их "главный приоритет". Вместо этого телеканал NBC покажет парад 2025 года. Тем временем парад в День благодарения в Филадельфии был отменен и заменен телевизионным мероприятием.

В США в среду было задержано более 6 тысяч рейсов и почти 150 отменено, сообщает CNN.

Атланта станет самым загруженным аэропортом для поездок на День благодарения, согласно популярному туристическому сайту. А повышение цен на билеты привело к небольшому снижению авиаперевозок в этом году по всей стране.

Западное побережье сталкивается с серьезными прибрежными наводнениями. Сильные высокие волны обрушили часть пирса в Пасифике, к югу от Сан-Франциско, а прилив побил исторические рекорды повышения уровня воды на побережье Сан-Диего. Восточное побережье США между тем, по прогнозам синоптиков, в четверг может пережить самый высокий уровень воды со времен "супершторма Сэнди" 2012 года, при этом районы Делавэра и Нью-Джерси находятся под значительным риском отключения электроэнергии из-за сильного ветра.