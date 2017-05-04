Почти 60 пожаров произошло за сутки в Костанайской области

Происшествия
Сотрудники ДЧС Костанайской области призывают дачников не сжигать прошлогодний мусор. Многие не соблюдают мер безопасности и не задумываются о том, что огонь может распространиться на близлежащие строения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на alau.kz.
Жители региона бесконтрольно сжигают мусор, траву, листья. Сухая и ветреная погода добавляет проблем. В результате в Костанайской области в период с 29 по 30 апреля произошло 57 возгораний с угрозой распространения огня на ближайшие строения.
"Наши сотрудники начали ежедневные рейды по дачным и садовым обществам, частному сектору. Людям напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности и предупреждают о наказании за разжигание мусора. За невыполнение правил пожарной безопасности им грозит административный штраф в размере трех МРП", – сообщили в пресс-службе ДЧС области.
Жители региона бесконтрольно сжигают мусор, траву, листья. Сухая и ветреная погода добавляет проблем. В результате в Костанайской области в период с 29 по 30 апреля произошло 57 возгораний с угрозой распространения огня на ближайшие строения.
"Наши сотрудники начали ежедневные рейды по дачным и садовым обществам, частному сектору. Людям напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности и предупреждают о наказании за разжигание мусора. За невыполнение правил пожарной безопасности им грозит административный штраф в размере трех МРП", – сообщили в пресс-службе ДЧС области.