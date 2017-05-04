Происшествия

Почти 60 пожаров произошло за сутки в Костанайской области

Сотрудники ДЧС Костанайской области призывают дачников не сжигать прошлогодний мусор. Многие не соблюдают мер безопасности и не задумываются о том, что огонь может распространиться на близлежащие строения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на alau.kz

Жители региона бесконтрольно сжигают мусор, траву, листья. Сухая и ветреная погода добавляет проблем. В результате в Костанайской области в период с 29 по 30 апреля произошло 57 возгораний с угрозой распространения огня на ближайшие строения.

"Наши сотрудники начали ежедневные рейды по дачным и садовым обществам, частному сектору. Людям напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности и предупреждают о наказании за разжигание мусора. За невыполнение правил пожарной безопасности им грозит административный штраф в размере трех МРП", – сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Популярное

Все
Талгарские инвалиды по зрению, живущие в аварийном бараке, надеются на помощь государства
Трудовой коллектив Риддерской ТЭЦ еще в прошлом году спрогнозировал ситуацию, когда теплоснабжение города перестанет быть надежным
Из-за буровзрывных работ в зоне рудной добычи Казахмыса остановлена работа единственной в регионе птицефабрики
Всегда ли правдив Айболит?
Когда-то в Северо-Казахстанской области действовал самый длинный в мире водопровод, он был даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса
Модернизацию лифтов в Алматы планируют завершить к концу года
Повышение базовой ставки повлекло увеличение доходности банковских депозитов, однако эксперты призывают вкладчиков не забывать о рисках
​​​​​​​Сражение за жизнь
​​​​​​​В Лиге чемпионов сыграет «Астана»
Казахстан и Евросоюз намерены расширить стратегическое партнерство
​​​​​​​Правовая основа Справедливого Казахстана
​​​​​​​Перемены, не терпящие отлагательств
​​​​​​​Вспоминая Мухамеджана Сералина
Спасатели борются с последствиями сильных дождей в Туркестанской области
​​​​​​​Подготовка продолжается
​​​​​​​Быстрый лед
​​​​​​​Путь к успеху
​​​​​​​Еще шесть побед
Хэллоуин must go on
ЧС в Риддере: Даниал Ахметов обвинил руководство ТЭЦ в халатности
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Новый праздник появился в Казахстане
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
18-летний парень спрыгнул с 24-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Происшествия , Крупные ДТП , Здравоохранение
Стали известны новые данные о пострадавших в ДТП с автобуса…
Происшествия , Видеогалерея
Полицейский бросился в ледяную воду за мужчиной в Астане (в…
Происшествия , Крупные ДТП , Видеогалерея
Столкновение автобусов в Алматы: в полиции сообщили о числе…
Происшествия , Крупные ДТП , Видеогалерея
Жуткое ДТП в Алматы: столкнулись 2 автобуса

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]