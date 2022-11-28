Почти 600 человек обратились в Комитет по защите прав потребителей за 4 дня

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Ежедневно в Казахстане нарушаются потребительские права. С 21 по 25 ноября в Комитет по защите прав потребителей поступило 599 обращений, из них в 312 случаях (52%) оказана правовая помощь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

Как отметили в комитете, за неделю сотрудники ведомства провели 5 проверок субъектов бизнеса, направили 5 исков в суд. 10 предпринимателей привлечены к административной ответственности в виде предупреждений и штрафов на 222,6 тысяч тенге.

Потребителям возращено 19,5 млн тенге, осуществлена замена товаров на 6,7 млн тенге.

К примеру, бракованную машину продали жителю Западно-Казахстанской области в местном автосалоне, где мужчине отказали обменивать товар. Только при содействии регионального Департамента по защите прав потребителей, направившего претензию продавцу, состоялась замена транспортного средства стоимостью 6 млн 690 тыс. тенге.

Жительница Астаны приобрела новый автомобиль Renault Duster New 2021 года выпуска в автосалоне. Но после покупки при запуске двигателя обнаружился посторонний звук. Клиентка сдала автомобиль в сервисный центр автосалона, где во время диагностики был выявлен заводской дефект двигателя внутреннего сгорания. С июня 2022 года женщина не могла получить назад своё авто. Сервисный центр направил заказ о двигателе в ЗАО «Рено Россия» лишь после запроса со стороны столичного ДЗПП. Поставка не была осуществлена, и заказ был сделан во Францию. В итоге спор разрешился, астанчанке вернули автомобиль с замененным ДВС, стоимость которого оценивается в 2 млн тенге.

Более десятка человек из ЗКО, Акмолинской и Мангистауской областей пополнили на минувшей неделе список разочарованных покупателей. Вновь причиной тому стали целебные массажные накидки, которые уже не одну неделю лидируют в рейтинге возвращенных товаров. Не обнаружив оздоровительного эффекта, покупатели безуспешно пытались вернуть назад свои кровные. При содействии территориальных подразделений ведомства права потребителей были защищены, и деньги на общую сумму более 9 млн тенге совершили обратный ход в карманы казахстанцев. При этом в двух случаях покупка была оформлена в кредит, благополучно аннулированный.

В Алматы конфликт потребителя и туристической компании ИП «ПСН ЦО 3» вспыхнул на почве некачественного оказания услуги. Деньги за испорченный отдых фирма отдавать отказалась, и дело дошло до суда, где ДЗПП участвовал в качестве третьего лица. Суд горожанка выиграла, средства в размере 1 млн 950 тысяч тенге ей были возвращены.

Не задался досуг и у посетительницы аквапарка в Актобе: развлечения закончились травмой. После инцидента стороны встретились в суде. Юридическую поддержку истцу оказал областной департамент. Решением городского суда иск был удовлетворен, с предпринимателя взыскано 205 тысяч тенге материального и морального ущерба.

В Жамбылской области фирма некачественно установила пластиковые окна в частной квартире: вода затекала в комнату сквозь негерметичный оконный проём. Компания отказалась возмещать деньги за этот дефект и проигнорировала претензию госоргана, который в ответ провел профилактический контроль. Только после этих мер предприятие возвратило заказчице её 400 тысяч тенге.

Недовольство в адрес образовательных услуг выразили два заявителя из городов Алматы и Шымкента. Оба заплатили за обучающий курс по бизнесу, но так и не прошли его. Получив претензии, а вместе с ними разъяснения требований закона, образовательные центры вернули клиентам их деньги в размере 350 тысяч и 150 тысяч тенге соответственно.

Покупатели из Туркестанской и Улытауской областей приобрели в магазинах верхнюю зимнюю одежду, но та оказалась с браком. Приглянувшиеся вещи: дублёнку и утепленную куртку потребители понесли назад в магазины, но там о возврате слышать не хотели. Получить финансовый реверс в общей сумме 367 тысяч тенге гражданам помогли направленные продавцу письменные требования.

Часто даёт сбой новая техника на гарантии, но несмотря на все предъявляемые покупателями чеки и документы, предприниматели идут в отказную. Так случилось в Туркестанской области, где клиенту в магазине не хотели обменивать новую неисправную стиральную машину. В ВКО разгорелся у прилавка спор из-за негодной кофемашины, а в Жетысуской области – из-за неудовлетворительно работающего сотового телефона. В каждом эпизоде сотрудники ведомства приняли правовое участие, помогли вернуть или обменять продукцию общим итогом в 433,7 тысяч тенге.

Жительница Кызылординской области купила золотые изделия на сумму 277 тысяч тенге, но потом решила вернуть украшения. Законные 14 дней ещё не истекли, но продавец воспротивился возврату. Пришлось госоргану разъяснить предпринимателю его обязанности и права потребителя, после чего последнему поступила на счёт вся сумма покупки.

«Отстаивать свою законную позицию необходимо. Если ваши потребительские права нарушены, подайте жалобу с помощью онлайн-сервиса «E-tutynushy». Получить консультацию специалистов Комитета можно по телефонам бесплатной «горячей линии»: 8-7172-74-98-32, 8-7172-74-98-36. Также вы можете проявить свою гражданскую активность по двум аспектам проекта Закона «О защите прав потребителей» пройдя по гиперссылке», - заключили в пресс-службе.