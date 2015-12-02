Почти 70 детей родились в Астане 1 декабря

В День Первого Президента в Астане родились около 67 малышей, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт акимата столицы.
Так, 1 декабря появились на свет 30 мальчиков и 37 девочек, в том числе две двойни.
По уже заведенной традиции мамы и их малыши получили подарки в честь праздника – детские костюмчики для новорожденных и учебные пособия для родителей "Қуан, сәби", которые помогут молодым мамам правильно ухаживать за ребенком, начиная с этапа кормления, и следить за его дальнейшим развитием.
Отмечается, что ежедневно в перинатальных центрах столицы на свет появляются в среднем 65–70 малышей. С начала текущего года общая рождаемость населения города возросла на 4%, показатель рождаемости составил 29,78 на 1 000 человек.
Напомним, в прошлом году 1 декабря в столице родились 60 малышей
, из них 27 мальчиков и 33 девочки. В 2013 году в Астане на свет появились 50 малышей – 25 девочек и 25 мальчиков.