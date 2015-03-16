Почти 700 единиц оружия сдали астанчане в полицию с начала года

Столичные жители сдали в полицию почти 700 единиц оружия, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
С начала года от жителей Астаны поступило около 700 заявлений о сдаче оружия, сдано 688 единиц оружия, из них огнестрельного бесствольно-травматического – 264, газово-травматического – 424 единицы оружия.
Кроме того, по заключению комиссии определена сумма выплат в размере 19 млн 798 тыс. тенге. 200 жителям Астаны уже выплачено свыше 12 млн тенге.
"ДВД Астаны напоминает: за добровольную сдачу огнестрельного бесствольного, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия государством предусмотрена выплата денежных средств за каждую единицу оружия, в зависимости от его вида. Прием и его оформление осуществлются в городских, районных органах внутренних дел на основании письменного заявления гражданина", – сообщили в департаменте внутренних дел.
Вместе с тем в ДВД напомнили, что с 1 января 2016 года наступает уголовная ответственность граждан за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение травматического оружия.
Стоит заметить, что за тот же период жители Южно-Казахстанской области добровольно принесли в полицию более 750 единиц
оружия.