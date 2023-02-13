Почти 8 тысяч казахстанцев переселились с юга на север в 2022 году

В 2022 году из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы Казахстана добровольно переселились 7 923 человека, в том числе 1 320 кандасов и 6 603 переселенца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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В рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:

- субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи;

- ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев в размере от 15 до 30 МРП, в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;

- направление на краткосрочное профессиональное обучение;

- содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы.

Из числа переселившихся в прошлом году трудоспособными являются 3 652 человека, 2 811 из них трудоустроены на постоянную работу. Единовременные субсидии выплачены 7 622 участникам, а 5 633 гражданам субсидируются жилищные расходы.

Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет, перечислили в ведомстве.

«Региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год составляет 8 652 человека, из которых 1,9 тысячи предусмотрены для кандасов, а 6,7 тысячи – для переселенцев. В настоящее время министерством принята Концепция миграционной политики на 2023-2027 годы, которая пересматривает механизм внутреннего переселения в северные и центральные регионы, для реализации которого будут создаваться рабочие места и расширяться существующие бизнес-проекты.

Кроме того, рассматривается возможность введения сертификатов мобильности, позволяющих гражданам, трудоустроенным на постоянную работу, получить финансовую помощь на приобретение жилья по новому месту жительства в размере до 4 млн тенге. Реализуемые меры играют ключевую роль в решении проблем внутрирегиональной диспропорции расселения населения», – отметил и.о. председателя Комитета по миграции МТСЗН Ильяс Испанов.