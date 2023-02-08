Почти 90 тысяч долларов собрали казахстанцы в помощь Турции

Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи рассказал, как желающие могут оказать помощь Турции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Экиджи сообщил, что 75 стран предложили свою помощь, 36 государств направили спасателей.

«Люди готовы оказать сейчас и финансовую помощь. Люди и бизнес зарубежных стран, в том числе и Казахстана, начали открывать счета для сбора средств, чтобы в дальнейшем направить их пострадавшим», – отметил посол.

Такой же счет открыт турецкой стороной и в Казахстане.

«На наших официальных страницах в соцсетях тоже была предоставлена информация, что такой счет также открыт в Казахстане. На сегодня там собрано порядка 90 тысяч долларов. Эти средства также будут направлены в помощь пострадавшим. Мы также продолжаем прием гуманитарной помощи – кто хочет помочь вещами. Сбор организован у нас в посольстве, и в других наших представительствах на территории Казахстана – генконсульства в Алматы и Актау», – резюмировал Уфук Экиджи.

Ранее Национальная волонтерская сеть при поддержке Министерства информации и общественного развития Казахстана объявила о сборе гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясений в Турции.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Серьезные повреждения зафиксированы и в провинции Хатай, где 7 февраля в акватории Средиземного моря в 02:29 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4.

В тот же день в 06:13 по местному времени было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,3 в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в районе Гёльбаши.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В соответствии с поручением главы государства Казахстан выделил 1 млн долларов в качестве гуманитарной помощи Турецкой Республике.

7 февраля Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений.

8 февраля сюда отправился второй эшелон казахстанских спасателей. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.