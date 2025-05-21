Почти 900 млн тенге выделили на модернизацию систем охраны школ и детсадов в Жетысу

Образование
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Все образовательные учреждения обеспечены видеонаблюдением и «тревожными кнопками».

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«На территории области Жетысу 426 образовательных организаций, а это 91 детский сад, 315 школ, 20 колледжей, оснащены системами видеонаблюдения, - рассказали в областном управлении образования. - Всего в зданиях установлено 18 830 камер, из них 616  аналоговых, 18 214  цифровых».

В 2025 году, по информации управления, на модернизацию камер видеонаблюдения в образовательных организациях области Жетысу выделено 221,4 млн тенге. На подключение камер видеонаблюдения к центрам оперативного управления полиции заложено 627,2 млн тенге. На обслуживание кнопок тревожной сигнализации - 22,7 млн тенге.

«На сегодняшний день видеонаблюдение всех 426 образовательных организаций полностью интегрировано в центры оперативного управления полиции, - сообщили в управлении образования области. - Во всех 426 образовательных организациях установлены и подключены к дежурным частям местных органов полиции кнопки тревожной сигнализации».

Отметим, что 209 образовательных организаций области обеспечены и специализированной охраной – это 91 детский сад, 98 школ, 20 колледжей.

#Образование

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