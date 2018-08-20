​Почти бездомный Дом географии

Екатерина Бескорсая, Павлодар

О том, как работает Дом географии, жителям Павлодарской области рассказывать не приходится. Это действительно энтузиасты, которые легко увлекают за собой даже тех, кто далек от походов и посиделок у костра. Чего стоит только полюбившийся всем праздник – День Иртыша, который не так давно команда Дома географии, или ПавГео, как они часто сами себя называют, провела уже в 5-й раз.

В их активе – многочисленные экспедиции по районам области, детский кружок «Джурбай», издание уникальной хрестоматии о павлодарском Прииртышье, крае­ведческая академия на пароходе для школьников, различные выставки, встречи и мероприятия. И что самое главное – это НПО было создано без какой-либо поддержки со стороны властей не для того, чтобы отрабатывать госзаказы, никто не тянул сюда людей ради галочки и массовости. Сегодня Дом географии на слуху, с госструктурами он дружит, и осуществляет совместные проекты, например, активно подключился к реализации программы «Рухани жаңғыру».

За годы существования павлодарский Дом географии, возглавляемый журналистом Александром Вервекиным, собрал отличную материальную базу, которая уже с легкостью сформирует и экспозиции, и фонды для нового краеведческо-географического музея.

Когда-то все начиналось с биб­лиотеки, которую со школьных лет собирал в своей квартире Александр, не пропускавший интересных книг, журналов, публикаций в газетах о самых разных городах, странах, континентах, горах, реках, пустынях – словом, обо всем, что имеет отношение к географии. Потом к библиотеке, которая, кстати, постоянно пополняется, присоединились этнографические сувениры из далеких и соседних стран, из отдаленных аулов родной области. Сейчас это уже полноценная коллекция с уникальными экспонатами.

Отдельным блоком собираются флаги государств и городов: путешественники привозят их для павлодарского НПО, зная, что это будет интересно и востребовано. По такому же принципу сформировалась и коллекция денег.

Естественно, что родной край – в центре внимания. Члены Дома географии почти круглый год ходят в экспедиции, так что неудивительно, что есть здесь большая геологическая коллекция с самыми характерными породами региона и с уникальным, например, метеоритом. Палеонтологическая коллекция тоже собрана на территории Павлодарской области: кости и фрагменты ископаемых животных, окаменелости, зубы – все найденное четко регистрируется и исследуется.

Словом, чего только нет у Дома географии?! Нет только собственного дома. Сейчас НПО вынужденно квартируется в Центре развития молодежных инициатив – коллеги приютили их, выделив кабинет.

– Последнее время наш офис находился в Павлодарском государственном университете. Большая часть коллекций располагалась в кабинете, здесь же проходили наши встречи, занятия клуба юных краеведов «Джурбай». Но в один прекрасный день нас просто не впустили: вахтер сказал, что это распоряжение руководства. Мы понимаем, что вуз имеет на это полное право, но неприятно, что расставание произошло без объяснения причин, одномомент­но, – рассказывает Александр Вервекин. – В коридоре же вуза состоялся и стратегический разговор с юристом, который предварительно назвал ориентировочную сумму аренды – 50 тысяч в месяц. Но мы общественная организация и такую плату не потянем.

Случилось это еще в мае, и руководитель Дома географии не скрывает, что с тех пор НПО не раз обращалось за помощью к руководству областных госструктур и надеется, что решение проблемы не отложат в долгий ящик. И дело тут не в том, что активистам негде встречаться, – они дружат со многими, кто, как и Центр развития молодежных инициатив, приютит «бездомных». Но вот такое положение вещей пагубно отражается на многочисленных экспонатах.

– Для всех наших коллекций в идеале необходимо квадратов 200, но мы понимаем, что такую площадь непросто найти, думаю, что и в 100 квадратов постараемся все вместить. Но ведь это не «мертвые вещи» – мы выставляемся, к нам приходят посетители, – продолжает Александр. – Остро стоит вопрос по общественной географической библиотеке, где больше трех тысяч книг. Недавно мы получили грант КазГео, купили стеллажи, но для них нужно постоянное место. Есть у нас и антикварные книги, относящиеся к памятникам истории, есть с подписями дарителей, например с автографом Василия Пескова. Страдает коллекция хрупких этнографических экспонатов, которые люди привозили в Павлодар за свой счет. Что уж говорить о древнем материале – палеонтологические экспонаты крошатся.

Заместитель руководителя управления внутренней политики Светлана Гладышева рассказала, что этот вопрос на контроле влас­тей и в ближайшее время они попытаются разрешить ситуацию. Благо, что откликнулся Центр развития молодежных инициатив, пока же изучают возможность найти подходящее помещение для Дома географии в Доме дружбы.

Вынужденное «уплотнение» пока минимально отразилось на работе ПавГео. Говоря о новых проектах, Александр Вервекин рассказал, что активисты собирают атлас всех известных карт Павлодарского края, материалы для книги под рабочим названием «Тысяча интересных фактов о павлодарском Прииртышье», уже подготовили проект книги по географии Павлодара.

– У нас за плечами многое, и не хотелось бы это потерять – разнести по домам, раздать в музеи, потому что тогда экспонаты потеряют свою уникальность. Ведь они все, собранные в классифицированные коллекции, имеют четкую привязку к географии, – подчеркнул общественник. – В этом наша изюминка.

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