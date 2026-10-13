Почти две тысячи казахстанских СМИ распространяют информацию на трех и более языках – политолог

Мнения,Масс-медиа

Более пяти тысяч средств массовой информации, расширение профессиональных прав журналистов и новые механизмы взаимодействия с крупнейшими мировыми интернет-платформами отражают масштаб преобразований в информационной сфере Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Страна совершенствует законодательство, обеспечивая свободу слова, доступ к информации и защиту граждан в цифровом пространстве. Об этом на восьмой сессии Конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве рассказал политолог Бакытжан Бухарбай.

Выступая перед международной аудиторией, эксперт обратил внимание на многообразие казахстанского медиапространства. По его словам, сегодня в стране зарегистрировано свыше пяти тысяч СМИ, в том числе более трех тысяч печатных изданий, 255 телеканалов, около 100 радиостанций и порядка полутора тысяч интернет-ресурсов.

Основную часть медиарынка составляют отечественные издания. При этом информационное пространство отличается широким языковым представительством: наряду с казахским и русским языками почти две тысячи СМИ используют три и более языка, что отражает многонациональный характер казахстанского общества.

По словам Бухарбая, развитие медиасферы опирается прежде всего на конституционные гарантии свободы слова и международные обязательства Казахстана.

«Конституция прямо гарантирует свободу слова, научного, технического и художественного творчества. Мы участвуем в основных международных документах в этой сфере – Пакте о гражданских и политических правах, Всеобщей декларации прав человека, ряде документов ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО, и это дает возможность регулярно сверяться с международными стандартами», – подчеркнул Бакытжан Бухарбай.

Одним из наиболее значимых изменений эксперт назвал принятие закона «О масс-медиа», который закрепил особый правовой статус журналиста и расширил гарантии его профессиональной деятельности. Речь идет о праве на сбор и распространение информации, взаимодействие с государственными органами и защиту конфиденциальности источников.

При этом законодательные изменения затронули и повседневную работу редакций. Срок рассмотрения журналистских запросов государственными органами сокращен с семи до пяти рабочих дней. Вместо ранее действовавшего бессрочного периода установлен годичный срок исковой давности по материалам СМИ.

Отдельный блок законодательных гарантий касается безопасности журналистов. При работе в условиях повышенного риска собственники СМИ обязаны обеспечивать сотрудников специальными средствами защиты. Для освещения массовых мероприятий предусмотрены опознавательные жилеты с надписью PRESS.

Наряду с этим в Казахстане декриминализирована клевета, а за незаконное воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов установлена уголовная ответственность.

Говоря о цифровых преобразованиях, Бакытжан Бухарбай выделил развитие прямого взаимодействия государства с международными технологическими компаниями. Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» сформировал правовую основу регулирования интернет-пространства, включая противодействие противоправному контенту и требования к прозрачности онлайн-рекламы.

В частности, Meta, ByteDance, VK и Telegram назначили официальных представителей в Казахстане, что позволило наладить прямые каналы взаимодействия с глобальными цифровыми платформами.

Подводя итоги, политолог подчеркнул, что развитие технологий требует постоянного совершенствования правового регулирования с учетом международных обязательств и новых вызовов.

«Мы понимаем, что цифровая среда меняется быстро, и продолжаем адаптировать законодательство с учетом международных обязательств и рекомендаций профильных комитетов», – отметил Бакытжан Бухарбай.

#Казахстан #СМИ #эксперт

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