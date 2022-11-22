Почти год прошел после трагических январских событий. Они оставили неизгладимый след в истории Казахстана и жизни людей, которые в те дни были на передовой

Выступая на заседании Мажилиса Парламента, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил мужество бойцов спецпод­разделений Министерства внут­ренних дел в отражении террористической агрессии: «В Алматы небольшая группа полицейских две ночи подряд отбивала атаки бандитов, пытавшихся захватить здание департамента полиции. В критической ситуации достойно проявили себя и военнослужащие Министерства обороны и Службы государственной охраны».

Во время январских событий в Казахстане погибли 238 человек. Среди них 19 сотрудников силовых ведомств, которые погибли в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях. Как заявили в Генпрокуратуре, они были убиты, а некоторые буквально растерзаны преступниками при исполнении служебных обязанностей по защите общественного порядка и государственных объектов.

Сотрудники правоохранительных органов, оказавшиеся тогда в центре событий, сегодня не хотят вспоминать о них. Но именно благодаря этим отважным людям удалось сохранить целостность Казахстана. Они поистине герои нашего времени.

…Начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области Асылбек Альмагамбетов во время январских событий был в Алматы. Он проходил курсы повышения квалификации в Академии МВД, которые длились четыре месяца, и 25 января 2022 года полковник полиции должен был вернуться домой. В связи с неспокойной ситуацией был собран сводный отряд, и Асыл­бека Альмагамбетова отправили защищать здание департамента полиции города Алматы.

– В час ночи четвертого января в академии нас подняли по тревоге и повезли на площадь. До нее мы не смогли добраться из-за баррикад, поэтому нас оставили охранять департамент полиции. Уже к вечеру начались первые нападения, которые усилились 5–6 января, – вспоминает сотрудник правоохранительных органов.

Как отмечает очевидец, нападавшие были в бронежилетах, касках и хорошо подготовлены. В этот момент стражи порядка не думали о себе, а лишь о своих семь­ях и мирных жителях, которых пытались защитить изо всех сил. К счастью, сам Асылбек Альмагамбетов не пострадал, но видел, как были ранены его коллеги. Однако и они, превозмогая боль, продолжали достойно нести службу.

– Многие из гражданских подходили и говорили: «Сил вам! Спасибо за службу!». Это было очень приятно, – говорит Асылбек Кельденович.

За свою службу начальник управления по противодействию нар­копреступности департамента полиции Костанайской области получил благодарственное письмо от министра внутренних дел РК.

А вот история участкового инспектора Ауэзовского отдела полиции УП города Семея, майора полиции Бекжана Султанова, который тоже в те дни оказался в эпицентре событий:

– Нас подняли по тревоге и утром направили на охрану общественного порядка на площадь около здания акимата Семея. Сначала все было нормально, но потом начали собираться люди, которые выкрикивали нехорошие слова в наш адрес. Ближе к вечеру людей на площади стало намного больше, пришли тысячи человек, нас оказалось в 6–7 раз меньше.

Участковый инспектор полиции Ауэзовского отдела отмечает, что это была агрессивно настроенная молодежь. Кричали, кидали камни в сторону сотрудников правоохранительных органов. Представители более старшего поколения пытались их успокоить, ходили между полицейскими и кричащей толпой, призывали к конструктивному диалогу. Но их никто не слушал.

Стражи порядка стояли в три шеренги. Бекжан Султанов был во второй. Впереди него стоял молодой сотрудник изолятора временного содержания.

– Я ему сказал, чтобы он был готов к любым событиям, поскольку толпу сложно контролировать… Молодежь побежала в нашу сторону, и началась неразбериха. Они схватили этого парня, оттащили на 7–8 метров и начали избивать. Я переместился в первую шеренгу и потом пошел в толпу, щитом расчистил путь и вытащил парня, но меня ударили, я упал, – рассказывает участковый инспектор.

Бекжан спас парня, но сам стал жертвой. Разъяренная толпа накинулась на него. Бронежилет сместился на голову и помог защититься от ударов.

– В один момент раздался взрыв, у меня в ушах зазвенело. Как оказалось, граната попала мне на спину, хлестала кровь. Люди начали разбегаться, кто-то меня поднял и направил в сторону наших сотрудников. Я сделал несколько шагов – и у меня отказали ноги, я упал. Меня подхватили сотрудник дорожной полиции и участковый, вытащили из толпы и отвели к УАЗику. Потом доставили в городскую больницу. Когда мы ехали, я видел испуганный взгляд сотрудника дорожной полиции и сказал: «Все нормально. Не переживай!». В больнице нас уже ждали. У меня начались судороги от потери крови, но врачи сработали оперативно. Те, кто меня привез, подумали, что я умер, – вспоминает полицейский.

У него оказалось множественное огневое ранение на спине, ожоги. Врачам удалось вытащить какие-то осколки, но часть осталась, как напоминание о произошедшем. К счастью, внутренние органы не были задеты. Два месяца герой находился на реабилитации, а потом вновь приступил к службе.

В те дни не было сотовой связи, и когда коллеги привезли родным вещи – сгоревшие, в крови, они ничего конкретного не могли сказать о его состоянии. Родители места себе не находили, разыскивали сына, обзванивали больницы…

Вспоминает об этом Бекжан Султанов с содроганием. Сейчас он физически восстановился, но навсегда запомнит все, что ему пришлось пережить. Тогда, выполняя свой долг, он не думал о себе, но помнил о жене и трех дочерях. Эти мысли поддерживали, вселяли желание бороться и жить.

– В эти дни пострадало много сотрудников, некоторых убили. У каждого есть семья, мать, отец, дети. Страшная трагедия, когда в мирное время гибнут люди. Это долго будет еще отзываться в душе большой болью, – говорит полицейский Асылбек Альмагамбетов и надеется, что трагические январские события останутся в прошлом. И в будущем в Казах­стане будут царить только мир и спокойствие.