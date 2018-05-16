Почти как в Испании…

Не будем строить загадок перед болельщиками, тем более что этой новости уже неполных три дня. Ведущий борьбу на самом верху турнирной таблицы «Кайрат» неожиданно проиграл в Костанае «Тоболу». Окрыленному, надо подчеркнуть, неожиданным известием о своем участии в квалификации Лиги Европы «Тоболу». Впрочем, для большинства футбольных специалистов все равно результат неожиданный, ведь «Кайрат» в чемпионате страны-2018 еще не проигрывал. Заковыристым для него стал 10-й тур.

Однако, памятуя, что непобедимых команд в спорте вообще нет, можно успокоить и игроков алматинской команды, и их болельщиков. Вон «Барселона» с учетом прошлогодних игр показала беспроигрышную серию аж в 43 матчах, в заканчивающемся чемпионате Испании никому не уступила в 36 поединках. А на финише вдруг проиграла в Валенсии не блещущей в Ла Лиге «Леванте». И при этом пропустила аж 5 (!) мячей. Вот кому действительно обидно, так это ведущему клубу Каталонии…

У нас в 10-м туре тоже были весьма результативные матчи: «Шахтер» (Караганда) – «Иртыш» (Павлодар) – 0:1, «Кызыл-Жар» (Петропавловск) – «Кайсар» (Кызылорда) – 0:0, «Тобол» (Костанай) – «Кайрат» (Алматы) – 1:0, «Атырау» – «Астана» – 0:2, «Актобе» – «Акжайык» (Уральск) – 5:3, «Жетысу» (Талдыкорган) – «Ордабасы» (Шымкент) – 4:2.

Несколько слов об авторах этих голов. Чемпионат мира по футболу-2018 еще не начался, а из наших динамиков, установленных на стадионах, то и дело разносятся иностранные фамилии. В минувшем туре в составе «Жетысу» трижды отличился Милан Бойович из Сербии и один раз – Мантас Куклис из Литвы. А два раза семиреченцам ответил грузин из «Ордабасы» Джамбули Джигаури. По два гола в составе «Актобе» забили бразилец с армянским паспортом Маркос Пиззелли и настоящий бразилец Рейнальдо Сильва. А кто им ответил в составе «Акжайыка»? Да кто ж – украинцы Сергей Басов и Адеринсола Эсеола плюс сенегалец Малик Мане.

Очередную победу «Астане» принесли Патрик Твумаси (Гана) и Марин Томасов (Хорватия). А общий счет по количеству забитых в 10-м туре голов – 15:3 в пользу иностранцев, при этом срезанный в свои ворота мяч карагандинцем Игорем Пикалкиным в суммарный актив казахстанцев записать, согласитесь, трудно.

Сегодня в семерку лучших снайперов Премьер-лиги входят 6 иностран­цев и 1 казахстанский игрок – Бактиёр Зайнутдинов. А впереди и рядом с ним – голеадоры из Ганы, Хорватии, России, Украины, Бразилии и Франции.

Хорошо это или плохо? У испанцев, между прочим, примерно такая же ситуация: в десятке лучших бомбардиров Ла Лиги семеро из разряда «понаехали тут». И все довольны, особенно хозяева клубов и болельщики. Королями по испанским зеленым полям ходят великие – аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду, много забивают и такие известные футболисты, как уругваец Луис Суа­рес, француз Антуан Гризманн, валлиец Гарет Бэйл…

У наших бомбардиров-иност­ран­цев, кроме Андрея Аршавина, менее известные в мире имена, потому что казахстанская Премьер-лига – не испанская Ла Лига. Так что могли бы наши футболисты забивать и побольше…