Почти как в сериале, или «Участок» по-павлодарски

Общество
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Екатерина Бескорсая

Больше десяти лет работает участковым полиции Талгат Абдраисов. Мужчина откровенно говорит, что служба у него непростая, но о ней он мечтал с детства.

фото предоставлено департаментом полиции Павлодарской области

Сегодня вверенный ему участок – пригородный павлодарский поселок Атамекен (Ленинский). И – без преувеличения – здесь любой знает свое­го участкового, а он сам, может, и не знаком с каждым жителем лично (хотя с большинством – наверняка), но абсолютно уверен: можно ко всем найти подход.

– Работать в полиции – это было мечтой с детства. Примером мне стал родной дядя, который стал полковником полиции и сегодня уже находится на заслуженном отдыхе. Когда я был маленьким, дядя часто приходил к нам в гости. Я любовался его красивой формой, слушал интерес­ные рассказы, – вспоминает Талгат Маратович.

Теперь сюжеты из этих рассказов стали делом и его жизни. Начинал свой профессиональный путь Талгат Абдраи­сов с Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова, которую окончил в 2014 году, а затем по распределению был назначен участковым инспектором Северного отдела полиции города Павлодара, где и несет службу по сей день.

Участковый – это фундамент полиции, считает Талгат Абдраисов и признается, что за десять лет на службе получил большой опыт – не только профессиональный, но и жизненный. Во многом от работы участкового инспектора полиции зависит порядок городов и сельских населенных пунктов – обстановка на вверенном участке, благополучие и безопасность граждан, доверие населения и даже мир в семьях.

В своей ежедневной службе Талгат с особой ответственностью помогает людям. Порой именно благодаря его компетентности как участкового и человеческим качествам люди в корне меняли свою жизнь к лучшему.

Один пример, типичный, можно сказать, но далеко не простой. На административном участке, обслуживаемом Абдраисовым, жила семья с четырьмя детьми, где супруг начал злоупотреб­лять спиртным и вскоре лишился работы. Семье требовалась помощь. Талгат Маратович не просто поставил главу семейства на учет, но регулярно с ним встречался, проводил так называемую профилактическую работу: беседовал, где-то подсказывал, больше настаивал и контролировал. В общем-то, настойчивость участкового и помогла убедить мужчину бросить пагубную привычку, устроиться на работу и наладить свою жизнь. По сей день, встречая Талгата Маратовича, бывший подучетный и его супруга благодарят полицейского за столь необходимую помощь.

– Нам ведь важно вникнуть в пробле­му человека, а после всеми способами ему помочь. Думаю, если каждый будет относиться к другому тепло и с пониманием, то мир станет чуточку лучше, – считает инспектор.

А отвечая на вопрос, что ему больше всего нравится в работе, добавляет: общение с жителями, нравится помогать людям и понимать, что его труд приносит пользу. Кроме того, имидж всей полиции и доверие к ней напрямую зависят от тех, кто ближе всего к населению, а это участковый.

Коллеги характеризуют Талгата как скромного, очень трудолюбивого и компетентного сотрудника, который на первый план всегда ставит помощь гражданам. Ценят это в Талгате и его родные. С супругой Айгуль он воспитывает сына Самира и дочь Малику. Свободное от работы время семья любит проводить вместе – отдыхать на природе, смотреть фильмы, играть в настолки. Ну а в будни ребята с нетерпением ждут папу со службы и знают, что благодаря его непростому труду и труду его коллег на улицах поселка и города спокойно и безопасно. И они гордятся тем, что их друзья мечтают быть такими, как Талгат-ага.

#полиция #Атамекен #участковый #поселок #Талгат Абдраисов

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