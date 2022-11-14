Почти месяц ищут тело утонувшего рыбака в Карагандинской области

25-й день ищут тело утонувшего на Шерубай-Нуринском водохранилище мужчины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

21 октября на Шерубай-Нуринском водохранилище в Абайском районе, в 500 м от берега, перевернулась лодка с двумя рыбаками. Виной всему стал сильный ветер. К несчастью, мужчины были без спасательных жилетов.

Спасатели ДЧС Карагандинской области успели спасти одного из рыбаков.

Поиски второго мужчины 1967 года рождения продолжаются по сей день.