Фото: ДЧС Карагандинской области
Происшествия

Почти месяц ищут тело утонувшего рыбака в Карагандинской области

25-й день ищут тело утонувшего на Шерубай-Нуринском водохранилище мужчины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

21 октября на Шерубай-Нуринском водохранилище в Абайском районе, в 500 м от берега, перевернулась лодка с двумя рыбаками. Виной всему стал сильный ветер. К несчастью, мужчины были без спасательных жилетов.

Спасатели ДЧС Карагандинской области успели спасти одного из рыбаков.

Поиски второго мужчины 1967 года рождения продолжаются по сей день.

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