Почти миллиард тенге скрыла от государства ОПГ в ВКО

В Восточно-Казахстанской области ликвидирована ОПГ, нанесшая государству ущерб в размере 900 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
"Территориальным департаментом Агентства по Восточно- Казахстанской области ликвидирована ОПГ в лице Я.Москвиной, К.Даирбаева и Ф.Романова, которые выписывали ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от 2 до 6% от общей суммы сделки", - говорится в информации.
Общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 млн тенге, отметили в АФМ.
Члены ОПГ осуждены к 5 годам лишения свободы, добавили в пресс-службе.