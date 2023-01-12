Почти миллион казахстанцев планируют обеспечить работой в 2023 году

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова на коллегии ведомства рассказала о планах по содействию занятости граждан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Текущая геополитическая ситуация, значительный приток молодежи, ожидаемое высвобождение и низкая генерация новых рабочих мест являются основными вызовами национального рынка труда и факторами, влияющими на реальные доходы населения. Поэтому главной целью данного направления работы министерства определено обеспечение не менее одного члена семьи формальной работой и его участие в системе социального обеспечения», – обозначила Тамара Дуйсенова.

Конечным результатом станет трудоустройство в течение года почти 1 млн человек, включая молодежь, незанятых граждан и лиц с инвалидностью.

«В целом по республике в этом году планируется создать около 75 тысяч рабочих мест в рамках отраслевых концепций и национальных проектов, более 150 тысяч субсидируемых государством рабочих мест с объемом финансирования 131 млрд тенге. 780 тысяч человек планируется трудоустроить в рамках частных инициатив и на вакантные рабочие места работодателей. Порядка 20% от общего количества создаваемых рабочих мест будет направлено на трудоустройство молодежи и лиц с инвалидностью», – дала раскладку министр.

Кроме того, по ее данным, 6 тысячам молодых казахстанцев предоставят льготные кредиты под 2,5% до 5 млн тенге на 5 лет. 9 тысяч грантов в размере 1,2 млн тенге получит молодежь с особыми потребностями и граждане из социально уязвимых слоев населения.