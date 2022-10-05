Свежий выпуск
Почти мистическая победа
Дмитрий Норкин

Гонщик «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес, выступающий под 11-м номером, выиграл Гран-при Сингапура в 11:11:11 по местному времени.

На финише очередного этапа мирового Гран-при, прошедшего на этот раз в городе-государстве Сингапуре, сработала интересная магия чисел. Гонщик австрийского концерна «Ред Булл» Серхио Перес, выступаю­щий под 11-м номером, пересек финишную черту, когда на часах было 11 часов 11 минут и 11 секунд по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1 в социальных сетях.

Отметим, что второе место по итогам гонки занял пилот итальян­ского «Феррари» монегаск Шарль Леклер, пропус­тивший мексиканца на старте. Третьим на финиш пришел еще один представитель «Феррари» – испанец Карлос Сайнс. А вот лидер чемпионата, нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»), добрался до финиша только седьмым. Во время гонки голландец вылетел, пытаясь после рестарта обогнать британца Ландо Норриса,­ выступающего за британский же концерн «Макларен». Затем Ферстаппену удалось пробиться с 13-го места в очковую зону.

А теперь о гонке. Чуть более чем за час до старта прогревочного круга гонки над трассой в Сингапуре началась гроза, и время заездов отложили, но дождь быстро закончился, и трасса начала сохнуть, гонщики выехали все же по намеченному вначале плану.

Гонка стартовала очень резво, но не без сюрпризов, так как Шарль Леклер проиграл старт Серхио Пересу, а вот у напарника Переса по «Ред Булл» Макса Ферстаппена старт не удался: он откатился во вторую десятку, но быстро вернул себе несколько позиций и вышел на 10-е место. Нелучший старт получился и у знаменитого британца Льюи­са Хэмилтона – он пропустил вперед Карлоса Сайнса, причем испанец откровенно выдавил семикратного чемпиона мира в первом повороте.

На восьмом круге гонку остановили, и пришлось объявлять рестарт, так как на трассе появилась машина безопасности после столкновения между китайцем Гуаньюем Чжоу из швейцарской «Альфа-Ромео» и канадцем
Николасом Латифи из британской команды «Уильямс». Чжоу из-за сломанной подвески оставил машину в кармане безопасности пятого поворота, а Латифи смог добраться до боксов, но его подвеска также была повреждена, и гонка для североамериканца закончилась.

По ходу гонки пришлось делать еще один рестарт, у кого-то ломался двигатель, кто-то сходил с трасс – не выдерживали ни пилоты, ни машины. И вот финишная черта, где Серхио Перес одержал заслуженную победу. Что же касается борьбы за титул, то официальное объявление Макса Ферстаппена двукратным чемпионом мира, которое планировалось именно в Сингапуре, теперь откладывается как минимум до Гран-при Японии, который пройдет на автодроме Сузука. В Стране восходящего солнца пилотам предстоит прео­долеть 53 круга и расстояние в 307,471 км.

Далее – об итогах очередного Гран-при. В личном зачете по-прежнему, естественно, лидером остается нидерландец Макс Ферстаппен, у которого 341 очко. На втором – представитель Монако Шарль Леклер (237 очков), на третьем – мексиканец Серхио Перес (235), на четвертом – британец Джордж Расселл (203) и замыкает пятерку лучших испанец Карлос Сайнс-младший (202). Кстати, на шестом находится знаменитый британец Льюис Хэмилтон, у которого всего 170 очков.

В Кубке конструкторов с 576 набранными очками лидирует австрийский концерн Red Bull, на втором месте расположилась итальянская Scuderia Ferrari (439 очков), а замыкает тройку лидеров немецкий автогигант Mercedes AMG F1 (373). Далее по убывающей располагаются британский McLaren (129), французский Alpine (125), швейцарский Alfa Romeo (52), британский Aston Martin (37), американский Haas (34), итальянская Scuderia AlphaTauri, а замыкает десятку британский Williams, который с начала сезона набрал лишь 6 очков.

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