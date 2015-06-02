Почти на 10 млрд тенге легализовано имущество в Астане Экономика 883

В Астане легализовано 2027 объектов на сумму 9,9 млрд тенге, передает Kazpravda.kz.



По данным на 28 мая 2015 года, в комиссии при местных исполнительных органах Астаны поступили 2 232 заявления на общую сумму 39 777 774,2 тыс. тенге: 2 839 жилых объекта на сумму 21 337 054 тыс. тенге; 3 202 нежилых объекта на сумму 17 982 771,2 тыс. тенге, в том числе 380 коммерческих объектов на 13 067 346 тыс. тенге; 5 долей участия в юридических лицах на сумму 457 949 тыс. тенге. Легализовано 2 027 объектов на сумму 9 885 677 тыс. тенге.



В акимате напомнили, что срок подачи документов для предъявления имущества (кроме денежных средств) к легализации будет продолжаться до 30 ноября 2015 года.



Легализация имущества – это процедура признания государством прав на имущество, выведенное из законного экономического оборота в целях сокрытия доходов и не оформленное в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо оформленное на ненадлежащее лицо, которое выступает собственником имущества, приобретенного на доходы субъекта легализации, в целях сокрытия полученных доходов.

