Почти на 10 процентов выросла внутренняя торговля Казахстана в 2024 году

Экономика,Статистика,Итоги года
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Венера Баталова
корреспондент

Доли в общем объеме отрасли: оптовая торговля – 67,5%, розничная торговля – 32,1%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2024 году внутренняя торговля Казахстана выросла на 9,1%. Оптовая торговля составила 67,5% отрасли, а розничная увеличилась на 9,8%, достигнув 22 445,4 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Рост в сфере внутренней торговли за январь-декабрь 2024 года к соответствующему периоду прошлого года составил 9,1%.

Доли в общем объеме отрасли: оптовая торговля – 67,5%, розничная торговля – 32,1%.

Объем розничной торговли в январе-декабре 2024 года составил 22 445,4 млрд тенге, что на 9,8% больше уровня за аналогичный период 2023 года.

Объем оптовой торговли в январе-декабре 2024 года составил 47 255,2 млрд тенге или 108,6% к уровню соответствующего периода 2023 года.

#статистика #торговля #рост #итоги года

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