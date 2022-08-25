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Экономика , Транспорт , Общество
Почти на 10 процентов выросли продажи новых авто в Казахстане за год

Продажи новых автомобилей в мире выросли на 6%. Впрочем, за позитив в секторе отвечает Китай, в то время как Штаты и Европа — в серьёзном минусе. В Казахстане рынок сохраняет позитив: плюс 9% за год. Такие данные приводит Energyprom.kz, сообщает Kazpravda.kz.

В июле текущего года продажи новых легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники по миру, по данным LMC Automotive, составили 6,9 млн единиц — на 5,8% больше по сравнению с июлем 2021-го. Впрочем, рост был обусловлен показателями Китая, на долю которого пришлось более трети продаж: за июль почти 2,5 млн новых легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники — на 33,4% больше по сравнению с июлем прошлого года. Подобная положительная динамика продаж здесь определяется, в первую очередь, отложенным покупательским спросом из-за коронавирусных ограничений, а также запуском новых мер по поддержке авторынка от государства.

Следом идут США, где было продано 1,1 млн новых автомобилей, что, однако, на 11,6% меньше по сравнению с июлем 2021 года. Продажи новых автомобилей в Западной Европе сократились сразу на 8,9%, до 910,1 тыс. единиц за июль.

Дефицит комплектующих для производства автомобилей остаётся причиной продолжающихся перебоев в поставках новых автомобилей. Ситуация усугубляется логистическими проблемами из-за войны в Украине и длящимися коронавирусными ограничениями в Китае.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники в России за июль 2022 года составили 32,4 тыс. единиц — на 74,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Беларуси продажи упали ещё больше — сразу на 79,4%, до 837 автомобилей. Продолжающаяся отрицательная динамика продаж прежде всего связана с приостановкой работы автозаводов в России.

В Казахстане за июль 2022 года было продано 11,6 тыс. легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники — на 9,1% больше по сравнению с июлем 2021-го. Рост продаж был обеспечен оперативным перестраиванием отечественных автозаводов под нужды казахстанских потребителей и насыщением внутреннего рынка на фоне дефицита машин российского производства.

По количеству проданных новых автомобилей в Казахстане в июле 2022 года лидировала марка Chevrolet: 4 тыс. авто — на 29,4% больше по сравнению с июлем 2021-го. Следом идёт Hyundai: 2,6 тыс. авто, рост — на 29,6%. Замыкает тройку лидеров Kia: 1,4 тыс. легковых автомобилей, рост за год — на 11%. В топ-5 также вошли Toyota (903 авто — сразу на 24,7% меньше, чем годом ранее) и Lada (675 авто — на 30,3% больше по сравнению с июлем прошлого года).

В топ-10 популярных у казахстанцев моделей новых автомобилей в июле вошли сразу 5 моделей Hyundai: Tucson (810 ед.), Sonata (433 ед.), Santa Fe (414 ед.), Creta (391 ед.) и Elantra (373 ед.). Кроме того, в топе оказались две модели Chevrolet — Cobalt (2796 ед.) и Nexia (957 ед.), — а также Kia Sportage (917 ед.), Toyota LC Prado (491 ед.) и Lada Granta (276 ед.).

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