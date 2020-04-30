Почти на 15 млн тенге причинил ущерб государству глава столичного ТОО, фиктивно трудоустраивая людей

Директора подведомственного акимату Нур-Султана ТОО обвиняют в ущербе бюджету на 14,7 миллиона тенге. Об этом на брифинге в Антикоррупционной службе сообщил заместитель руководителя 1-го Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Акуан, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Департаментом по городу Нур-Султан начато досудебное расследование в отношении директора одного из ТОО, являющегося подведомственной организацией акимата столицы", – сказал Акуан.
По его словам, он подозревается в хищении бюджетных средств в период 2019 года путем фиктивного трудоустройства лиц по договору "Об оказании услуг по изучению, исследованию, мониторингу, анализа рынка деятельности в сфере религии", чем причинил ущерб государству на сумму 14,7 миллиона тенге.