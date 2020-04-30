Почти на 15 млн тенге причинил ущерб государству глава столичного ТОО, фиктивно трудоустраивая людей

Общество
1727
Жанат Тукпиев
Фото: twitter.com
Директора подведомственного акимату Нур-Султана ТОО обвиняют в ущербе бюджету на 14,7 миллиона тенге. Об этом на брифинге в Антикоррупционной службе сообщил заместитель руководителя 1-го Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Акуан, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Департаментом по городу Нур-Султан начато досудебное расследование в отношении директора одного из ТОО, являющегося подведомственной организацией акимата столицы", – сказал Акуан.

По его словам, он подозревается в хищении бюджетных средств в период 2019 года путем фиктивного трудоустройства лиц по договору "Об оказании услуг по изучению, исследованию, мониторингу, анализа рынка деятельности в сфере религии", чем причинил ущерб государству на сумму 14,7 миллиона тенге.

Популярное

Все
«Астана» внесла интригу
Как в районе «очистили» бюджет
От «Оян, қазақ!» до «Тез өлмен!»
Эффект умелого управления
Улыбнитесь, дети, птичке
Выдвижение кандидатов в районные акимы началось в Туркестанской области
«Серебро» и четыре «бронзы»
Я – твой ментор, ты – мой друг
Распоряжение Главы государства
«Мокрая» страда
«Счастливый» победитель
Не быть наблюдателями
Еще один завод
Распоряжение Главы государства
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Миссия – творить добро
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
«Саммит для учебников истории»
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
Выступление Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Семь важных шагов развития здравоохранения страны

Читайте также

От «Оян, қазақ!» до «Тез өлмен!»
Как в районе «очистили» бюджет
Бизнес-десант из Поднебесной
Возможности развития

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]