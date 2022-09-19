Фото: Kazpravda.kz
Общество
Почти на 2 млрд тенге выкупило МВД оружие у казахстанцев
Диасов Ораз
корреспондент

Представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве озвучила итоги акции по выкупу у населения огнестрельного оружия, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Шугыла Турлыбек сообщила, что акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ проводится МВД ежегодно. Это делается для обеспечения общественной безопасности и профилактики преступлений с применением огнестрельного оружия.

«В текущем году акция стартовала 25 апреля, на эти цели из республиканского бюджета было выделено 88,7 млн тенге. На сегодня в органы внутренних дел обратилось более тысячи граждан, которые добровольно сдали 1 332 единицы огнестрельного оружия, порядка 10 тысяч штук патронов к нарезному оружию. В связи с освоением выделенных денежных средств акция по республике приостановлена, кроме Актюбинской и Туркестанской областей», - сказала спикер.

По данным МВД, мероприятия по выкупу у населения предметов вооружения проводятся с 2008 года. За это время граждане добровольно сдали более 54 тысяч единиц огнестрельного оружия, более 2 млн патронов к нарезному оружию, населению выплачено 1,8 млрд тенге.

В итоге наполовину снизилось количество преступлений, совершенных за последние 5 лет с применением огнестрельного оружия, отметила представитель МВД.

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