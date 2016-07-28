Почти на 2 млрд тенге выявил нарушения Счетком в вузах РК

Экономика
1269
Ксения Воронина
Фото с сайта business.com
По итогам государственного аудита управления активами в сфере высшего образования и использования средств республиканского бюджета, выделенных на финансирование высшего и послевузовского образования, Счетным комитетом РК выявлены нарушения почти на 2 млрд тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Аудитом выявлены финансовые нарушения на общую сумму 1 миллиард 845 миллионов тенге. В ходе контроля восстановлены 918 миллионов тенге, из них путем оценки земельных участков, числящихся на балансе у двух вузов, в сумме 815 миллионов тенге. Кроме того, возмещено в доход республиканского бюджета 252,8 миллиона тенге. Аудитом установлены процедурные нарушения в количестве 119 единиц на сумму 12 миллиардов 619 миллионов тенге. Сумма неэффективного использования средств составила 7 миллиардов 9 миллионов тенге", – зачитал отчет член Счетного комитета РК Совхозбек Кулмаганбетов. 

Итоги аудита показали, что в вопросах использования бюджетных средств и активов государства, выделяемых на развитие системы высшего образования, сохраняется ряд системных проблем.

Вместе с тем министерством на 2015–2017 годы предусмотрены средства в размере 2 миллиардов 886 миллионов тенге на разработку образовательных программ в сфере высшего образования в рамках Программы индустриального инновационного развития (ГПИИР) Казахстана по подготовке специалистов. Однако, по словам Кулмаганбетова, некоторые из них не соответствуют требованиям.

"Не разработан порядок отбора и зачисления кандидатов в профильную магистратуру по специальности в рамках ГПИИР, отсутствует взаимодействие с работодателями, реализующими проекты ГПИИР по трудоустройству после завершения учебных заведений магистрантами. Отсутствуют договоры с предприятиями, реализующими проекты ГПИИР для дальнейшего их трудоустройства. Полученные вузами средства по бюджетной программе использованы на мероприятия, финансируемые по другим бюджетным программам, а также установлены факты их зачисления на мероприятия, не имеющие эффективность для учебного процесса.

Стратегические планы МОН на 2015 год не предусматривают мероприятий по данному направлению, что является нарушением системы госпланирования ими и не подлежит оценке по результативности и эффективности использования средств республиканского бюджета. Министерством на приобретение лабораторного оборудования перечислены бюджетные средства трем акционерным обществам без финансово-экономического обоснования, где остаток используемых средств нацфонда КазНИИТУ им. Сатпаева составил 102 миллиона тенге, которые возвращены в доход республиканского бюджета в ходе аудита", – указал он.

Кроме того, по итогам аудита в организациях образования установлено осуществление деятельности без утвержденных показателей, целей и задач стратегического развития.

"Также наблюдается нарушение законодательства о госзакупках, несоблюдение законодательства при размещении свободных средств на депозитах банков второго уровня, не применяются меры по своевременному взысканию дебиторской задолженности. Учебный корпус Восточно-Казахстанского гостехнического университета имени Серикпаева общей площадью 1 295 квадратных метров с 1 сентября 2015 года полностью освобожден от проведения учебных занятий, здание пустует. Также пустует общежитие на 250 мест, в других вузах не используется техника", – заметил член СК.

По итогам брифинга Счетный комитет представил проект постановления, в котором учтены все недостатки и предложены конкретные поручения и рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности госорганов и ответственных подразделений.

Популярное

Все
Казахская тазы станет брендом страны
В общем доме не бывает «ваших проблем»
В Петропавловске вырастут тарифы на содержание жилья
Модернизируют и реконструируют, не боясь пресловутого «не влезай – убьет»
Между властью и бизнесом нужно наладить конструктивный диалог
Впервые за 30 лет в КазНАИУ началось строительство нового общежития
В области Абай отопление дадут в срок
Мангистау: в преддверии холодов не надейтесь на «авось»
Больше пяти лет не могут отремонтировать три костанайские школы
Подойдите к мусору с умом!: акцию «Таза Қазақстан» поддержали в Талдыкоргане
Кому нужна реформа судебной системы? – мнение юриста
Шереметьевский тупик
Кредитов много не бывает?
На слова и музыку Байсенгира
Новый мурал – жамбы атушы
Фонд музея пополнился ценным экспонатом
Антибиотики – не панацея
В селах строят врачебные амбулатории
Развитие ядерной отрасли обсудили в Астане
Компании из Китая представили свою продукцию в Астане
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Стратегическое партнерство и братские связи
Вам пакет. Экологический!
Погружение в древность
Приаралье становится центром стекольной промышленности
Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и автомобили
В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
Казахстан аккредитовал поверенного в делах Афганистана в РК
Экспедиция за зубами древних акул
Нурбеку Оралбаю вручили ключи от автомобиля в Астане
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
Кто представит Казахстан на Паралимпиаде в Париже
Тысячи мальков после паводков оказались отрезанными от большой воды
Геннадий Головкин лишил Жанар Утешеву полномочий генерального секретаря НОК
Защищены права более двухсот работников
Токаев принял Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе
Копить деньги на учебу ребенка можно уже с пятилетнего возраста
Укреплять боевое содружество
Солдаты массово отравились в Карагандинской области
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
«Таза Қазақстан»: участники Funny sport очистили столичный парк от мусора
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Появится парк на «Колесных рядах»
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор

Читайте также

Между властью и бизнесом нужно наладить конструктивный диал…
Модернизируют и реконструируют, не боясь пресловутого «не в…
На сколько увеличатся пенсии, стипендии и соцвыплаты в 2025…
Рост ВВП Казахстана в 2025 году составит 5,6%

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]