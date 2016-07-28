Почти на 2 млрд тенге выявил нарушения Счетком в вузах РК

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По итогам государственного аудита управления активами в сфере высшего образования и использования средств республиканского бюджета, выделенных на финансирование высшего и послевузовского образования, Счетным комитетом РК выявлены нарушения почти на 2 млрд тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Аудитом выявлены финансовые нарушения на общую сумму 1 миллиард 845 миллионов тенге. В ходе контроля восстановлены 918 миллионов тенге, из них путем оценки земельных участков, числящихся на балансе у двух вузов, в сумме 815 миллионов тенге. Кроме того, возмещено в доход республиканского бюджета 252,8 миллиона тенге. Аудитом установлены процедурные нарушения в количестве 119 единиц на сумму 12 миллиардов 619 миллионов тенге. Сумма неэффективного использования средств составила 7 миллиардов 9 миллионов тенге", – зачитал отчет член Счетного комитета РК Совхозбек Кулмаганбетов.
Итоги аудита показали, что в вопросах использования бюджетных средств и активов государства, выделяемых на развитие системы высшего образования, сохраняется ряд системных проблем.
Вместе с тем министерством на 2015–2017 годы предусмотрены средства в размере 2 миллиардов 886 миллионов тенге на разработку образовательных программ в сфере высшего образования в рамках Программы индустриального инновационного развития (ГПИИР) Казахстана по подготовке специалистов. Однако, по словам Кулмаганбетова, некоторые из них не соответствуют требованиям.
"Не разработан порядок отбора и зачисления кандидатов в профильную магистратуру по специальности в рамках ГПИИР, отсутствует взаимодействие с работодателями, реализующими проекты ГПИИР по трудоустройству после завершения учебных заведений магистрантами. Отсутствуют договоры с предприятиями, реализующими проекты ГПИИР для дальнейшего их трудоустройства. Полученные вузами средства по бюджетной программе использованы на мероприятия, финансируемые по другим бюджетным программам, а также установлены факты их зачисления на мероприятия, не имеющие эффективность для учебного процесса.
Стратегические планы МОН на 2015 год не предусматривают мероприятий по данному направлению, что является нарушением системы госпланирования ими и не подлежит оценке по результативности и эффективности использования средств республиканского бюджета. Министерством на приобретение лабораторного оборудования перечислены бюджетные средства трем акционерным обществам без финансово-экономического обоснования, где остаток используемых средств нацфонда КазНИИТУ им. Сатпаева составил 102 миллиона тенге, которые возвращены в доход республиканского бюджета в ходе аудита", – указал он.
Кроме того, по итогам аудита в организациях образования установлено осуществление деятельности без утвержденных показателей, целей и задач стратегического развития.
"Также наблюдается нарушение законодательства о госзакупках, несоблюдение законодательства при размещении свободных средств на депозитах банков второго уровня, не применяются меры по своевременному взысканию дебиторской задолженности. Учебный корпус Восточно-Казахстанского гостехнического университета имени Серикпаева общей площадью 1 295 квадратных метров с 1 сентября 2015 года полностью освобожден от проведения учебных занятий, здание пустует. Также пустует общежитие на 250 мест, в других вузах не используется техника", – заметил член СК.
По итогам брифинга Счетный комитет представил проект постановления, в котором учтены все недостатки и предложены конкретные поручения и рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности госорганов и ответственных подразделений.