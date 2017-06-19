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В текущем году количество налоговых проверок сократится на 37,5 процента. Об этом в ходе совместного заседания палат Парламента заявил министр финансов Бахыт Султанов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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"Повышение налоговых поступлений будет проходить на фоне сокращения налоговых проверок. К примеру, в текущем году проверки будут сокращены на 37,5 процента. Кроме этого, в проекте нового Налогового кодекса предусматривается исключение 56 процентов норм, являющихся основанием для проверок. В итоге останутся 14 норм вместо действующих 32", – сказал глава Минфина.
В своем докладе он отметил, что в налоговых проверках вводятся подходы, основанные на принципах доверия, прозрачности и взаимовыгодного сотрудничества – горизонтальный мониторинг.
По его словам, дальнейшая информатизация налогового администрирования также повлияет на снижение количества налоговых проверок.
"Кроме того, планируется пересмотр налоговых преференций, с целью сокращения количества неэффективных льгот. В рамках гуманизации законодательства предусматривается внесение соответствующих изменений в кодекс "Об административных правонарушениях", – добавил министр.
Ранее Султанов сообщил о том, что неосвоенные одним государственным органом бюджетные средства будут передаваться
другим.