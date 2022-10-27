Почти на миллион тенге оштрафовали акимов в Карагандинской области за мусорные свалки

В Карагандинской области акимов привлекли к ответственности за мусорные свалки. Под раздачу попали 12 сельских чиновников, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Дело в том, что владельцы полигонов твердых бытовых отходов в их округах не выполняли требования экологической экспертизы, а чиновники закрывали на это глаза. В результате им выписали штрафы на общую сумму 919 тысяч тенге. Акимы их оплатили, но проблемы с мусорными свалками решить не удалось.

В регионе более 2 022 полигонов ТБО, и они разрастаются. Отходов становится всё больше. Властям приходится отводить под них всё новые территории. А это негативно отражается на экологической обстановке. Свалки загрязняют землю, воду и воздух.

В Департаменте экологии это понимают и настаивают на том, чтобы владельцы полигонов ТБО проводили их рекультивацию, а местные власти внедряли раздельный сбор мусора.

В Карагандинской области действуют предприятия по утилизации пластика, бумаги, стекла и старой бытовой техники. Доля переработки бытовых отходов в регионе составляет более 40%.