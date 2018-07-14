Почти неделю платила за палату в бесплатной больнице жительница Актау
В одной из больниц Актау пациентка вынуждена была шесть дней платить за палату из-за нехватки мест и проблем с постановкой диагноза, передает новостной портал "Тумба.kz".
Ссылаясь на председателя специальной мониторинговой группы (СМГ) по противодействию коррупции Мангистауской области Рухию Алдонгарову, издание сообщает, что пациентка находилась в стационаре в отделении кардиологии. Врачи не могли поставить ей точный диагноз, при этом ее разместили в специализированной платной палате с тарифом 4100 тенге в сутки.
На момент проведения СМГ мониторинга пациентка лежала в больнице шестые сутки и не знала ни о своем диагнозе, ни о том, какое ей назначено лечение. При этом женщина лечится здесь уже в третий раз, и постоянно, ее кладут в платную палату, сообщая, что в стационаре нет мест.
Кроме того, по результатам мониторинга СМГ выявлено, что в этой же больнице в кабинете оформления квот нет никакой информации для пациентов. В очереди в этот кабинет люди проводят иногда по три часа.
" В ходе мониторинга выявлено, что, к примеру, больная с трахеостомой (дыхательная трубка, вставленная в гортань через переднюю поверхность шеи, когда больной не может дышать естественным путем – прим. автора) из Тупкарагнского района в течение 30 минут находилась в ожидании врача-оториноларинголога. Только после того как мониторинговая группа вмешалась в процесс этот специалист осмотрел больную. Есть и другие нарушения. К примеру, в приемном покое нет информации для пациентов о порядке обращения к врачам. В больнице отмечается большая текучесть кадров", - прокомментировала председатель СМГ Рухия Алдонгарова.
Отмечено также, что в Справочной службе больницы отсутствовал персонал, нет специалиста, который давал бы информацию. Больные предоставлены сами себе в поисках дежурного врача.
Есть и плюсы в работе - в приемном покое больницы проведен ремонт, внедрена система триаж (фр. triage, сортировка) для разделения больных по категориям в зависимости от состояния здоровья. Но, увы, средний медицинский персонал не владеет механизмом данной системы.