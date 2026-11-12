Почти полмиллиона человек депортировали из США в 2026 году

США
Айман Аманжолова
корреспондент

Иммиграционная служба страны установила рекорд по депортациям и задержаниям, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в 2026 финансовом году депортировала рекордные 483,2 тысячи человек и провела более 491 тысячи задержаний, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на полученные им данные министерства внутренней безопасности США (МВБ).

Финансовый год завершился 30 сентября. Предыдущий рекорд ICE по числу депортаций составлял 442,64 тысячи человек в 2025 финансовом году, отмечает телеканал.

«В 2026 финансовом году ICE провела больше депортаций и задержаний, чем за любой другой год своей истории... Общее число задержаний ICE в 2026 финансовом году превысило показатели за все три полных финансовых года при экс-президенте США Джо Байдене, вместе взятые», - указал в заявлении глава МВБ США Маркуэйн Маллин, которого цитирует CBS.

Почти 475 тысяч задержаний за год были административными, их основанием служили неуголовные нарушения миграционного законодательства, поясняет телеканал.

При этом заявленный рекорд депортаций не равнозначен рекорду принудительных выдворений. По приведенным в материале данным исследовательского центра TRAC, в июле и августе 2026 года на них приходилось по 63% случаев, учтенных как депортации. Остальные составляли добровольные выезды и возвращения.

После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп начал проводить политику ужесточения контроля за нелегальной миграцией. ICE при поддержке Пограничной службы провели ряд крупных рейдов. В городе Миннеаполис, штат Миннесота, в начале января рейды ICE сопровождались протестами.

#США #Трамп #депортация #Мигрант

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