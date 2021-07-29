Почти полностью вакцинировались коллективы крупных предприятий ЗКО
Коллективы большинства крупных предприятий Западно-Казахстанской области почти полностью вакцинировались. В их числе - фабрики, заводы, мясокомбинаты. Только коллективная иммунизация позволит бизнесу работать бесперебойно и без убытков, отмечают главы компаний, передает Kazpravda.kz со ссылкой на управление предпринимательства ЗКО.
К примеру, в хлебокомбинате привились 90% сотрудников, а в крупнейшей в стране мебельной фабрике - 95% рабочих.
Думан Нагиев пришел на фабрику три года назад, без квалификации и каких-либо навыков. Начинал упаковщиком, сейчас управляет станком. Он отмечает, что вакцинироваться решили всем коллективом.
«Я хорошо перенес вакцину, что первый компонент, что второй. Вакцина защищает нас, и, конечно, прививка дает возможность не сдавать каждый раз ПЦР-тест», - делится Думан Нагиев.
Всего на предприятии задействовано около 1000 сотрудников. Фабрика не прекращала работу, готовая продукция отправляется во все регионы, а также в страны ближнего зарубежья: Россию, Армению, Кыргызстан. Выпускают здесь всю линейку мягкой и корпусной мебели, матрасы, в месяц производят продукцию на полмиллиарда тенге. При таких объемах важен каждый в коллективе – поэтому вакцинация была просто необходима, отмечает глава компании.
«Я считаю, вакцинация нужна. Это общая беда, этот коронавирус, его надо общими усилиями победить, люди реагируют правильно. Медики пошли нам навстречу, на фабрику три раза приезжали. У меня, например, все родственники провакцинировались, в офисе все, начиная от секретаря и бухгалтерии, работники магазинов тоже все получили вакцину», - подчеркнул генеральный директор компании Михаил Пшеничный.
Прививку еще весной получила и Динара Каримова – старший лаборант мельницы в комбинате хлебопродуктов. Продукция предприятия известна качеством, поэтому лаборатория – важное звено в производстве, отмечает она.
«Основная часть моих коллег вакцинировалась. Так как мы являемся поставщиками пищевой продукции, мы работаем для потребителей и несем ответственность перед нашими потребителями. Призываю всех, кто еще не вакцинировался», - поделилась мнением Динара.
Всего в комбинате привились более 90% сотрудников. По мнению специалиста отдела кадров предприятия Жанны Батаргалиевой, вакцинация напрямую влияет на производительность труда.
«Мука, макаронные изделия поступают каждый день на столы наших услугополучателей, поэтому мы со всей ответственностью относимся к данному вопросу. Понимаем, что кампания по вакцинации является главной задачей на сегодняшний день. От ее успеха зависит полноценная работа бизнес-структур. Вдобавок к этому в компании из 225 сотрудников у нас 195 сотрудников провакцинированы», - отметила Жанна Батаргалиева.
В целом, стоит отметить, что в регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привились 160 тысяч человек. Это уже 44% взрослого населения.