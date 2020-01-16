Почти полтонны лимонов из Узбекистана пытались провезти в Казахстан в ручной клади

Общество
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Айдана Демесинова
В ручной клади пытались провезти из Узбекистана в Казахстан около 450 кг лимонов, 600 кг гранат и 430 кг хурмы. И это только в декабре 2019 года. Все плоды изъяты госинспекторами по карантину растений Министерства сельского хохяйства РК и возвращены в страну их происхождения, виновные лица привлечены к административной ответственности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

"За весь декабрь 2019 года государственными инспекторами по карантину растений Туркестанской, Акмолинской, Атырауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Костанайской областных территориальных инспекций было пресечено 20 попыток незаконного ввоза растительной продукции высокого фитосанитарного риска из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Российской Федерации. Несмотря на установленный запрет ввоза в ручной клади растительной продукции из Республики Узбекистан, в прошедшем декабре люди пытались незаконно ввезти 600 кг гранат, 450 кг лимонов, 430 кг хурмы, 57 кг различной зелени", - говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, в связи с отсутствием фитосанитарного сертификата и отсутствием маркировки, госинспекторы не пропустили свыше 17 тонн винограда, 16,2 тонны свеклы, 1,3 тонны яблок и 24 кг семян цветочных культур из Узбекистана.

"Кроме того, были задержаны 20 тонн сухофруктов из Таджикистана и 20 тонн томатов из Туркменистана, которые не соответствовали фитосанитарным требованиям ЕАЭС, а также 20 тонн пшеницы, 2,7 тонны тыквы, 40 тонн картофеля из Российской Федерации без фитосанитарного сертификата и без маркировки", - добавили в пресс-службе.

Стоит  отметить, что в Казахстан из РФ пытались ввезти 76 тонн пшеницы, зараженной горчаком ползучим (розовым). Горчак входит в число наиболее злостных и трудноискоренимых сорняков. По этой причине во многих странах мира он включен в список опасных карантинных объектов. В соответствии с требованиями национального законодательства, ввоз указанной продукции на территорию Республики Казахстан был запрещен. Грузы возвращены, виновные лица привлечены к административной ответственности.

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