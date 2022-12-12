Почти полтонны наркотиков изъяли полицейские в Жамбылской области

Общий вес изъятых наркотических средств составил более 472 кг, из которых порядка 370 кг высушенной марихуаны и 102,7 кг гашиша.

Фото: polisia.kz

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности в 60 км от села Кызыл шаруа в предпесковой зоне Т. Рыскуловского района остановили автомашину ВАЗ-212 под управлением 47-летнего водителя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При осмотре авто в багажном отсеке стражи порядка обнаружили два мешка с гашишем.

Кроме того, на расстоянии 2 км от места задержания было обнаружено 2 шалаша из прозрачного целлофана, внутри которых лежали 36 мешков с марихуаной, мешок с гашишем и 2 сита. Общий вес изъятых наркотических средств составил более 472 кг, из которых порядка 370 кг высушенной марихуаны и 102,7 кг гашиша.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере". Задержанные подозреваемые – 30 и 47-летние мужчины дали признательные показания и были водворены в изолятор временного содержания", – сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области Алим Бажикбаев.