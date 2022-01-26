Общество
Почти полвека жил без документов мужчина в ВКО
В течение 49 лет жил без документов мужчина в Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.     

В ВКО ведется работа по выявлению граждан без документов, удостоверяющих личность.

Так, несколько месяцев назад в управление полиции Семея за помощью обратился 49-летний житель, который никогда не получал документы, удостоверяющие личность гражданина Казахстана, и не имел даже свидетельства о рождении.

Мужчина родился в Аягозском районе, воспитывался у бабушки и дедушки. Окончил 8 классов, после чего приехал в город Семей, где проживает по настоящее время.

49 лет мужчина жил без документов. Из-за их отсутствия не мог официально трудоустроится и заключить брак.

Сотрудники миграционной службы помогли собрать все необходимые документы для подтверждения гражданства Республики Казахстан и оформления удостоверения личности, оказали содействие в восстановлении свидетельства о рождении.

В настоящее время мужчина получил долгожданный документ.

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