Почти сто процентов

Соответствующие работы начались в 2017 году. К настоящему времени голубое топливо подведено к более чем тысяче домов, расположенных в 10 населенных пунктах 3 округов. При спонсорской поддержке подрядной организации в 20 строе­ниях, принадлежащих мало­обеспеченным и многодетным семьям, инвалидам 1-й группы, газовые установки смонтированы бесплатно.

– Протяженность газопровода составила 365 километров, также проложено 68 километ­ров внутри сел. Теперь жильцы должны заняться оформлением документов. После завершения данного проекта обеспеченность региона газом составила 98,2%, – отметил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области Мурат Игалиев.

В церемонии открытия газопровода принял участие заместитель акима Атырауской области Айбек Крамбаев. В торжественной обстановке он зажег символический огонь и поздравил жителей региона с радостным событием.

Проект реализуется во исполнение поручения Первого Президента по развитию приграничных районов и улучшению условий жизни населения. Сегодня Азгирский регион почти полностью обеспечен газом. Безусловно, это положительно отразится на жизни населения, поспособствует развитию малого и среднего бизнеса, отметил Айбек Крамбаев.

В Азгирском регионе проживают порядка 8 тыс. человек. Сегодня ведутся работы по прокладке водопровода для обеспечения водой населенных пунктов Асан и Уштаган.