Почти тысячу сайгачьих рогов изъяли у браконьеров в Конаеве

Фото: polisia.kz

В административном центре Алматинской области полиция выявила факт продажи дериватов диких животных, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"На окраине города Конаев задержана автомашина Subaru, в которой обнаружены и изъяты 6 ящиков с 953 штуками сайгачьх рогов, одно гладкоствольное полуавтоматическое ружье, 18 патронов к нему и нож", - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрировали по ч.1-1 ст.339 УК РК "Незаконное добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов в том числе рогов".

В отношении подозреваемых принята мера пресечения "содержание под стражей", добавили в полиции.