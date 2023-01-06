Почти в 6 раз увеличилось количество осадков в Астане за ночь

По данным акимата, в ночь с 5 на 6 января из Астаны вывезли на полигоны более 53 тысяч кубометров снега, а это 3 661 грузовик.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Начало нового года в столице сопровождается обильным снегопадом. По данным РГП «Казгидромет», только в ночь с 5 на 6 января количество осадков составило 5,2 мм, что почти в 6 раз больше, чем 1 числа. В связи с чем, коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

По данным городской администрации, в ночь с 5 на 6 января из Астаны вывезли на полигоны более 53 тысяч кубометров снега, а это 3 661 грузовик.

На сегодня в снегоуборочных работах по столице задействовано свыше 2 тыс. дорожных рабочих и более 1,3 тыс. единиц спецтехники.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т. д.

Отмечается, что в ночь на 6 января, по данным РГП «Казгидромет», количество осадков составило 5,2 мм, а высота снега – 39 см. По сравнению с 1 январем 2023 года (0,8 мм), количество осадков выросло более, чем в 6 раз.

В акимате сообщили, что с начала зимнего периода коммунальщики вывезли из города более 113 тысяч грузовиков снега, а это свыше 1,4 млн кубометров снега. Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.