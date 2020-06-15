Почти вдвое увеличилось количество тяжелобольных пациентов с COVID-19 в Алматы

В Алматы почти вдвое увеличилось количество пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в тяжелом состоянии. Об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"На 15 июня всего зарегистрировано 3 113 случаев с симптомами, бессимптомных – 813 человек. За неделю – с 8 по 14 июня – зарегистрировано новых случаев с симптомами – 209, бессимптомных пациентов – 616. На долю возрастной категории 20-29 лет приходится 36,8% от числа всех зарегистрированных, среди возрастной категории 30-39 лет – 18,9%, 40-49 лет – 14,5%, среди лиц старше 60 лет и более – 8,1% от общего числа зараженных. Есть случаи регистрации среди детей и подростков. Так, детей до 14 лет – 5,1%, подростков 15-19 лет – 4,9% от общего числа зарегистрированных пациентов", – сказал Надыров.
По его данным, выявления случаев коронавируса в Алматы наблюдаются в основном во время обследований контактных лиц – 56,7%, а также при проведении профилактических обследований групп риска – 33,9%, по самообращениям – 9,4%.
Он отметил, что всего в инфекционных стационарах находится 1 226 человек, из них 57 детей.
"5 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, 62 – тяжелых, 575 – средней степени тяжести, 584 – в удовлетворительном состоянии, бессимптомных – 55 пациентов. К сожалению, мы наблюдаем тенденцию роста тяжелых пациентов. За последнюю неделю их количество практически удвоилось. Если раньше их количество составляло 36 человек, то сегодня мы наблюдаем 62 пациентов с тяжелым течением инфекции", – добавил Надыров.