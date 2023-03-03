Почти все коронавирусные ограничения сняли в Германии

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В Германии поэтапно сняли почти все коронавирусные ограничения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

По словам экспертов, ситуация с пандемией стабилизировалась. По этой причине в столице и других федеральных землях, заразившимся больше не нужно уходить на карантин. Однако врачи советуют при тяжёлом протекании болезни не посещать массовые мероприятия и носить средства защиты.

Зато в общественном транспорте и региональных поездах маски полностью отменены. Это ограничение действовало в ФРГ три года.

Но обязательными маски останутся в больницах и домах престарелых для посетителей, чтобы не заразить людей с ослабленным иммунитетом.

В целом, эксперты отмечают, в Германии новой волны коронавируса не ожидается, так как большая часть населения привита. 64 миллиона человек получили как минимум две дозы вакцины.

"Я очень рада, ведь теперь можно встречаться и общаться без каких-либо ограничений. Наконец-то я чувствую себя свободной. Для меня очень важно живое общение. Было очень тяжело мне и многим моим знакомым, когда мы жили с этими ограничениями: тесты, маски, изоляция. Я не берусь делать прогнозы, пандемия едва ли накроет всю Германию. В это я не верю. Однако я считаю, что вирус останется с нами надолго", - поделилась жительница Берлина Клаудия.