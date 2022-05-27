Почти взрослые

В то, что у нас в школе все же состоится торжественная линейка по случаю окончания начальной школы, верилось с трудом. Уж слишком зыбка была ситуация: вроде и коронавирус уже отступил, но в саму школу сейчас не попадешь просто так даже по поводу: за каждый шаг в периметре необходимо отчитаться чуть ли не перед министром образования.

Ну да ладно, главное – линейке быть. Готовились больше родители: не забыть про шарики для украшения класса, определиться с цветом лент, заготовить дипломы для награждения. Для нас, мам (и пап тоже, хотя они всеми силами стараются этого не показывать), чадо, переходящее в среднее звено, – что-то новенькое в родительском опыте. Вроде как этот период с первого по четвертый классы – рубеж, за которым дети становятся взрослыми, в первую очередь для самих себя. Как пить дать, осенью сын скажет мне в ответ на какое-нибудь мое увещевание: «Мам, ну я же уже взрослый, в пятом классе учусь!»

Говорят, чужие дети быстро растут. Свои, как оказалось, растут еще быстрее. За время подготовки пересмотрели не один десяток фото. Вот моменты с первой первосентябрьской линейки: моросит дождик, первоклашки жмутся друг к другу, прикрываясь от непогоды бантами девочек. А вот уже фото с окончания первого класса: тот же двор, те же воздушные банты и счастливые мордашки – впереди каникулы. Так, кадр за кадром, перед глазами промелькнули четыре года: забавные (школьные праздники – отдельный вид родительской нервотрепки), непростые («спасибо» карантину) и бесконечно дорогие серд­цу: дети взрослеют лишь один раз.

И стоя на линейке под палящими лучами майского солнышка, понимаешь, как же быстро летит время. Вот ты привел своего маленького человечка впервые в новый дом, где ему выдали книжки, научили заполнять дневник, а сейчас ты мама уже взрослого 10-летнего человека.

Насколько быстротечно время, знают и первые учителя. Им доверили самое дорогое, еще совсем маленькое и немного испуганное. Помню, как кто-то из учителей охарактеризовал первоклашек: «Они же поначалу как стадо барашков. Ходят за мной хвостом все вместе, глазки широко открыты, всему удивляются». Меня, помню, так умилило это сравнение. Да и для самого классного руководителя, уверена, это трогательно и дорогого стоит.

Знаете, позволю-ка я себе впервые воспользоваться служебным положением и поблагодарить нашу классную руководительницу из школы-гимназии № 72 – Аиду Курманбековну Абишеву. Она не стала первой учительницей моего сына-выпускника – в ее «П» класс мы попали лишь в третьем классе. Попали случайно, по словам завуча, «повезло». Повезло в целом – наш «П» оказался самым сильным в параллели.

Не буду петь дифирамбов, просто скажу: с Аидой Курманбековной мне было спокойно эти два года. Я объяс­ню: учиться должно быть интересно не только самому ученику, но и родителям, которые волей-неволей каждый день вникают в процесс. Сменив школу, выдохнули и я, и сын. В новом классе дышать стало намного легче.

– Мама, Аида Курманбековна нас хвалит! – радостно и удивленно, с непривычки восклицал сын. – А еще она говорит, что буква «П» у нашего класса означает «Прекрасный». Значит мы самые лучшие!

И правда, хвалит, сама слышала (карантин позволил очень многое узнать об отношениях в классе). Ведь детям многого и не надо: та же похвала гораздо важнее пятерок.

А то, как крепко наши дети обнимали Аиду Курманбековну после линейки, – разве это не самое яркое доказательство искренней детской любви к первой учительнице?

Впереди каникулы, и детвора забудет о школе на целых три месяца, сын уже сказал, что читать летом книжки – «безобразие». Наверное, разрешу ему этого «безобразия» избежать – пусть набирается других впечатлений перед «взрослым» пятым классом.