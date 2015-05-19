Почтили минутой молчания Свежий выпуск Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

В нынешнем году исполнилось 100 лет со дня его рождения. Участники торжественного мероприятия, в числе которых была внучка академика Мадина Батпенова, почтили память известного общественного и научного деятеля минутой молчания.

– Имя Малика Габдуллина навечно вписано золотыми буквами в страницы истории нашей страны и региона, – отметил аким Акмолинской области Сергей Кулагин. – В его честь во многих городах страны названы центральные улицы, школы. В 1995 году в Кокшетау был открыт музей имени Малика Габдуллина. Сегодня мы открываем памятник нашему земляку в честь знаменательной даты – 70-летия Великой Победы.

Высота монумента – 3,5 метра, автором идеи является известный скульптор и художник Тохтар Ермеков. Торжественное мероприятие завершилось церемонией возложения цветов.