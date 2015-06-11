Почтовую марку с изображением Назарбаева презентовали в Дубае
В Дубае презентовали почтовую марку с изображением Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Как сообщается, идея зародилась относительно недавно, но быстро воплотилась в жизнь.
"Я думаю, что выпуск марки с изображением Главы государства, – это во многом заслуга и Посольства РК в ОАЭ. C 1 сентября уже будут в обиходе марки с изображением двух глав государств, то есть у нас в Казахстане будет изображение Президента ОАЭ, а в Эмиратах будет марка с изображением нашего Главы государства", – пояснил председатель правления АО "Казпочта" Багдат Мусин.