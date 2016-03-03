​«Почтовый ящик» отправился в пригород

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Гуляим ТУЛЕШЕВА

Акция стартовала вчера в пригороде Астаны Косшы. Активисты партии и волонтеры из числа студентов медицинского колледжа, экипированные соответствующей атрибутикой, обошли жилые дома, опуская в почтовые ящики, а также вручая лично в руки жильцам газеты, листовки и брошюры с логотипом партии «Ак жол».

Такая форма агитационной работы, как распространение печатной продукции – листовок, газет и буклетов, по словам председателя Астанинского городского филиала ДПК «Ак жол» Аскара Смагулова, позволит охватить широкий круг избирателей и донести до каждого из них основные положения предвыборной программы партии.

– Эти положения кратко обозначены в специальных агитационных брошюрах на государственном и русском языках. Агитбригады из числа молодежи будут регулярно делать обход жилых кварталов, – отметил А. Смагулов.

В мероприятии принял участие и член Президиума ЦС ДПК, депутат V созыва Мажилиса Талгат Ергалиев, отметивший активность проводимой в стране агитационной кампании.

– Члены предвыборного штаба находятся во всех регионах, проводят встречи с трудовыми коллективами предприятий, студентами, работают общест­венные приемные партии, – подчеркнул он.

– Задача любой агиткампании – охватить как можно больше избирателей. Главное – мы хотим довести до их сведения основные положения предвыборной программы «Ак жола», в которых изложены наши взгляды и позиция по многим животрепещущим вопросам.

К акции «Почтовый ящик» активно подключились и региональные филиалы.

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