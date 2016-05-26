​Почувствовать кожей...

фото Юрия БЕККЕРА

Впервые в Казахстане в Государственном музее искусств им. А. Кастеева проходит выставка его фоторабот «Кожа городов, кожа горожан». Минелли убежден, что облик городов сродни коже человека: это их оболочка, которая имеет приглядные и неприглядные стороны. Приглядные – выставляются напоказ, неприглядные – скрываются. Большими нездоровыми пятнами на холеной коже заманчивых мегаполисов проступают их беднейшие кварталы. И если туда почти не ступает нога туриста, то, путешествуя по разным странам, Жан разгуливает по ним вдоль и поперек. Ведь изнаночная сторона больших городов фотографа привлекает намного больше, чем парадная.

– Почему? – спрашивают его на выставках зрители.

– Жизнь в трущобах – это изнанка цивилизации, – поясняет он. – Число людей, которых доминантное общество старается оттолкнуть, изолировать, в мире увеличивается с такой же скоростью, с какой распространяются болезни XXI века. В бедных кварталах, которые сегодня есть во многих городах всех стран мира, сейчас проживает около миллиарда человек. Как прогнозируют аналитики, к 2030 году эта цифра наверняка удвоится. Эта глобальная проб­лема человечества меня очень волнует, поэтому я запечатлеваю ее наглядное проявление и фокусирую на ней внимание общества.

Представленные на выставке фотографии – цветные и черно-белые – Минелли сделал в швейцарском городе Кьяссо, в чешском Брно, а также в Париже и Буэнос-Айресе. И еще в одном городе. Но об этом позже. Пронять зрителя ему удается с лихвой: разглядываешь эти жилые массивы, и холодок бежит по коже. Удивительно, но ярких примет городского убожества – покосившихся лачуг, гор мусора, ободранных детей – на его фотоработах… нет. А есть похожие на вымерших гигантов огромные заброшенные и переплетающиеся между собой здания – вертикальные трущобы; заброшенные фундаменты, полуразрушенные стены и бесхозные блоки – следы снесенных домов бедноты.

– Беднейшие кварталы – это, по сути, город в городе, – рассказывает фотограф. – Полиции там нет, и жизнь там кипит. Но со своими законами. Чужаков в этих кварталах не любят. Поэтому в трущобах вас могут избить или ограбить. Или то и другое. Могут и убить. Их жителям я объясняю, что я фотограф, который снимает жизнь бедняков и показывает ее миру. И меня не трогают. Более того, местное население проявляет ко мне дружелюбие: мне позируют, пожимают руку.

По его словам, есть и кварталы, в которых дружелюбие – вне закона. Один из таких – неподалеку от центра Парижа.

– Чтобы поснимать этот квартал, я приехал туда в начале шестого утра, – вспоминает он. – На все про все у меня было около часа. Потому что позже здесь «просыпается» криминал.

Сделав первый снимок, Жан входит в творческий азарт.

– В трущобах вся жизнь на виду, оттого здесь очень интересно за всеми наблюдать и фотографировать колорит, – признается он. – Меня притягивают архитектура громоздких зданий, их геометрические формы.

Ежедневно и ежечасно он готов запечатлевать жителей Буэнос-Айреса. И опять же – жителей трущоб. Таких фотографий на выставке больше всего. Эти обитатели захолустья кажутся вполне жизнерадостными и жалости к себе не вызывают. Более того, позируя перед камерой чужака, они явно дают понять: «Ребята, у нас все o’kay!»

– Уроженец Женевы, последние 16 лет я живу в Буэнос-Айресе, – поясняет Минелли свое особое внимание к аргентинцам. – Этот город мне очень интересен: он полон разных красок и людей. В какой бы части города они не проживали, они все умеют радоваться жизни.

Как и другие бедняки, в одном из бедных кварталов Буэ­нос-Айреса Жан самовольно занял пустующий ангар.

– Чтобы отвлечь местную молодежь от наркотиков и криминала, в этом ангаре я решил преподавать курсы фотомас­терства, – говорит он. – Моя затея переросла в социальный проект. Ко мне присоединились несколько художников, музыкантов и танцоров, и в этом помещении заработали кружки рисования, музыки и танцев. Мэрия города отдала нам ангар в пользование на 30 лет.

В 2014 году по приглашению руководства одного из промышленных отечественных гигантов фотограф побывал в Усть-Каменогорске.

– В этом восточноказахстанском городе я был слишком недолго, чтобы почувствовать его энергетику, но он меня впечатлил, – рассказывает он. – Пос­ле этой поездки мне захотелось увидеть другие города Казахстана. И когда меня вновь пригласили в эту страну, с радос­тью согласился. На этот раз я привез в Казахстан свои работы. Среди представленных мной работ есть фотографии, сделанные в столице Рудного Алтая. Точнее, в его промышленной зоне, на одном из заводов. Я также хочу познакомиться как можно ближе с Алматы.

Жан Паоло Минелли принимал участие в персональных и коллективных выставках в 75 городах мира. Он обладатель многочисленных наград за достижения в изобразительном искусстве. Его выставка в Алматы организована в рамках заключения меморандума о сотрудничестве в торговле, науке и технологиях, который подписали аким Алматы Бауыржан Байбек и мэр швейцарского Лугано­ Марко Боррадори.