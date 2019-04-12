​Почувствовать поддержку сегодня

Как отметил Елбасы на XVIII, очередном съезде партии «Nur Otan», в текущем году на социальную сферу направлено более 45% от всех расходов республиканского бюджета. Так, на адрес­ную социальную помощь (АСП) только в нынешнем году будет направлено 49,6 млрд тенге (в 2020-м – 115 млрд и 108 млрд тенге в 2021 году). На адресную социальную помощь, для назначения которой необходимо подать заявление и предоставить только удостоверение личности, могут претендовать лица или семьи со среднедушевым доходом, не превышающим черту бедности на каждого. На сегодня черта бедности определена на уровне 50% от прожиточного минимума – 14 тыс. 849 тенге, а с 1 апреля будет повышена до 70%, или до 20 тыс. 789 тенге. В результате если в прежние годы АСП была охвачена 571 тыс. человек, то с 1 апреля – более 830 тыс. Что немаловажно, по новому механизму АСП в размере 20 789 тг будет выплачиваться детям до 18 лет, а при условии обучения по очной форме в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения 23-летнего возраста).

Кроме того, с учетом предложений граждан Министерством труда и социальной защиты населения разработан единый пакет социальной помощи и услуг, которые будут оказываться получателям АСП местными исполнительными органами. Соцпакет включает в себя 11 мер социальной поддержки и социальных услуг за счет местного исполнительного органа, в том числе обеспечение школьников бесплатным горячим питанием в 1–4-х классах, льготный проезд в общественном транспорте, бесплатный отдых в детских лагерях, улучшение жилищных условий через систему жилстройсбережений, обеспечение школьной формой, учебниками и принадлежностями и многое другое.

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что благодаря инициативе Первого Президента по улучшению поддержки семей, осуществляющих уход за детьми с инвалидностью, во втором полугодии на 30% будут повышены размеры государственных пособий по уходу за детьми с инвалидностью и за лицами старше 18 лет первой группы инвалидности с детства. В результате размеры пособий для 100 тыс. граждан будут увеличены с 31 тыс. до 41 тыс. тенге. На это в текущем году будет выделено 5 млрд тенге, в 2020-м – 13,8 млрд, в 2021-м – 14,9 млрд тенге.

Повышение заработной платы до 30% напрямую затронет более 1 млн гражданских служащих, занятых в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, сельского хозяйства и других отраслях. Это рабочие с 1 по 8 разряды, работники вспомогательного (технического), административного и основного персоналов, а также некоторые работники управленчес­кого персонала, для сохранения соответствующих межразрядных интервалов между должностями. Заработные платы, как объясняют в МТСЗН, будут повышены дифференцированно путем увеличения коэффициентов по стажу работы для исчисления должностного оклада. На эти цели в республиканском бюджете на 2019 год будет предусмотрено 115,7 млрд тенге, на 2020–2021 годы – 234,4 млрд тенге ежегодно. Вместе с тем по поручению Президента данное повышение заработной платы будет произведено не с 1 июля, а с 1 июня 2019 года, для этого дополнительно будет выделено 28,6 млрд тенге.

Так, с 1 июня на 30% повысится зарплата низкооплачиваемых работников сферы здравоохранения – медицинских сестер, санитарок, рабочих и другого персонала медицинских организаций. Например, если санитарка получала 50 тыс. тенге, то с 1 июня это будет порядка 65 тыс., средняя зарплата медсестры – около 77 тыс., а после повышения она составит 99–100 тыс. в среднем.

Также предусмотрено повышение зарплаты на 30% в тех сферах, где имеется большой дефицит, где ограничена возможность оказания платных услуг и получения каких-то доплат, – это поликлиники, «скорая помощь», учреждения материнства и детства, работа в области социально значимых заболеваний, таких как туберкулез, онкология и другие. В целом повышение зарплаты коснется 225 тыс. медицинских работников.

Министерству образования и науки также предстоит выполнить ряд задач, касающихся повышения доходов низкооплачиваемых работников сферы образования. По подсчетам, с 1 июня увеличится заработная плата порядка 500 тыс. человек, работающих в системе образования, в том числе воспитателей и помощников воспитателей дошкольных организаций и интернатных учреждений, методистов, социальных педагогов, психологов детских садов и колледжей, работников организаций дополнительного образования, библиотекарей, вожатых, бухгалтеров, делопроизводителей, уборщиков, дворников, сторожей, кочегаров, сантехников, электриков и других работников. Для примера: средняя заработная плата учителя общеобразовательных школ составляет 79 088 тенге, после повышения – 96 488 тенге, воспитателя – 68 912 тенге и после повышения – 88 207 тенге.

Если брать другие сферы, то средняя заработная плата социального работника вырастет с 71 301 тенге до 92 692 тенге, психолога, логопеда – с 59 232 тенге до 75 817 тенге, средняя зарплата артиста составляет 87 458 тенге, а после повышения – 110 197 тенге. И так далее.

Все эти меры, принимаемые государством, несомненно, повысят уровень доходов казахстанцев. Каждая казахстанская семья, как отметил Елбасы на съезде партии, должна почувствовать результаты проводимых реформ уже сегодня, а не в отдаленном будущем.