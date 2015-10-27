Свежий выпуск Почувствовать себя Ван Гогом Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Экспозиция включает более ста работ молодых художников. В каждой – свой, авторский, взгляд на мир и историю своего народа. Но все произведения объединены одним мотивом: любовью к земле, на которой родился, вырос и полон стремлений сделать жизнь достойной и счастливой. Изобразительное искусство Казахстана в начале XXI века находилось в сложном процессе поиска культурного и национального самовыражения. Спус­тя десятилетие развитие современного арт-процесса заставляет нас уже не только отслеживать его, но и классифицировать новые тенденции.

Формат выставки в метро становится популярным – пассажиры рассматривают работы с большим интересом. В этой ненавязчивой и свободной подаче кроется особая притягательность. Как тут пройти мимо графической серии «Казахские национальные игры» Ферузы Игиликовой, наполнившей черно-белое пространство яркими красками степной жизни? А какой цельной выглядит серия полотен Дархана Жаймурзиева с видами Алматы! Городские пейзажи – от растрескавшихся от времени деревянных лавочек в старых дворах до сверкающих стеклом небоскребов – выписаны одинаково тепло, с любовью к каждой детали. Светлым настроением и уверенностью в завтрашнем дне пронизана картина «Белая дверь» Далиды Алиевой. В недостроен­ном темном доме среди груды мусора и заляпанных стен, освещенных тусклой лампочкой, притягивает взор кристальной белизны дверь – как дорога в новую и светлую жизнь.

Для пассажиров метро, ставших невольными посетителями выставки, был устроен мастер-класс: каждый желающий мог почувствовать себя у мольберта начинающим Ван Гогом. Организаторами выставки выступили КГП «Метрополитен», Союз художников РК и Академия искусств им. Жургенова.



