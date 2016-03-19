Статьи Под 28-м номером Дмитрий НОРКИН

Карьера атакующего полузащитника началась в Санкт-Петербурге, где он выступал за «Зенит», с которым в 2008 году победил в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также стал бронзовым призером чемпионата Европы. В 2009 году Андрей заключил контракт с лондонским «Арсеналом», в составе которого провел более 100 матчей. В 2013 Аршавин вернулся в «Зенит», а через два года перешел в краснодарский клуб «Кубань», где играл до февраля 2016.



Контракт с казахстанской командой подписан по схеме 1 + 1. Ожидается, что на поле он выйдет в матче третьего тура 3 апреля в Уральске, где «Кайрат» будет играть против местного «Акжайыка».

