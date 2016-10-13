​Под аккомпанемент дойры

фото пресс-службы КГУ «Қоғамдық келiсiм»

На два часа холл и концертный зал КГУ «Қоғамдық келiсiм» будто погрузились в сказку: туда, где время не терпит суеты, где белобородые аксакалы не торопясь смакуют чай, заваренный из высокогорного разнотравья, и ведут неспешные беседы о смысле жизни.

Гостями праздника стали курсанты Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева – Саид Рахмонов, Субхон Шерматов, Дильшод и Мухиддин Саидовы. Последний, кстати, не только вместе с однокурсниками поприветствовал зрителей на таджикском языке, но и спел, подыграв себе на национальном таджикском ударном музыкальном инструменте дойра (бубен). В январе 2017-го ребята завершат учебу в академии, где занимались на грантовой основе четыре года по межправительственному соглашению, заключенному между Казахстаном и Таджикистаном.

– Мы родом из Душанбе. Прежде чем попасть сюда на учебу, прошли жесткий отбор. У себя на родине были отличниками, здесь тоже стараемся учиться хорошо. Правда, на первых порах было тяжело с языком, плохо знали русский. Выучили его только тут, немного стали понимать и по-казахски. Раньше мы никогда не были в Казахстане. Конечно, пришлось привыкать к вашим северным морозам, – улыбаются Дильшод и Саид. – Впечатлила нас Астана – красивая и современная столица. А еще нам пришлись по вкусу бешбармак и баурсаки. Очень приятно, что в Костанае есть таджикско-узбекская община, мы были рады присутствовать на празднике: как будто дома побывали.

Еще одной участницей концертной программы стала студентка второго курса Костанайского педагогического колледжа 18-летняя Нигора Косимова. Девушка родилась в Ташкенте в интернациональной узбекско-русской семье.

– Через пять лет мы переехали в Костанай, где и живем по сегодняшний день, – рассказывает Нигора. – Конечно, тогда я была маленькой, но все же помню солнечные улицы Ташкента, самые ароматные на свете абрикосы и наивкуснейший плов, который таял во рту. От моей исторической родины мне досталось редкое имя Нигора, которое переводится как «возлюбленная». Стараюсь не забывать свои корни, поэтому, учась на хореографа, к нынешнему концерту подготовила сольный узбекский танец.

Поздравить таджикско-узбекскую общину «Шарк» пришли представители других костанайских этнокультурных объединений, они подарили зрителям и свои концертные номера. Так, активист еврейского этноцентра Владимир Алексанин исполнил шлягер известнейшего узбекского ВИА «Ялла» – «Чайхана».

– Таджикско-узбекская община «Шарк» была зарегистрирована в регионе в 2003 году, – рассказывает заведующая секретариатом областной Ассамблеи народа Казахстана Гульвира Кудайкулова. – На территории области проживает чуть больше тысячи представителей таджикского и узбекского этносов. Бессменным председателем общины является Эргашвой Эрматович Холметов. Активисты «Шарк» ведут большую благотворительную работу и уже 13 лет шефствуют над воспитанниками деревни семейного типа «Жануя», куда ежегодно в конце августа – начале сентября привозят фрукты, сухофрукты, консервированные овощи, компоты, соки.

Отрадно, что данный год знаменателен не только для Казахстана, но и для Таджикистана с Узбекистаном, которые также отмечают 25-летие своей Независимости. Каждая из союзных республик пошла своим суверенным путем, каждая добилась определенных успехов. Самое главное, чтобы в наших государствах, связанных одной историей, всегда было тихо и спокойно. В нынешнее время самая большая ценность – это мир и благополучие народа!