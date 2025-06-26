Вблизи международного аэропорта Актау установлен памятный монумент в честь экипажа пассажирского самолета, потерпевшего крушение в декабре 2024 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ЦОК Мангистауской области

Трагедия унесла жизни 41 человека, в том числе членов экипажа.

Памятник возведён в память о национальных героях Азербайджана — командире воздушного судна Александре Кальянинове и главном бортпроводнике Хокуме Алиевой. Они до конца оставались на борту, помогая пассажирам и выполняя свой долг.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года. Лайнер Embraer 190, следовавший по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение в районе Мангистауской области. На борту находились 67 человек, из них 38 пассажиров и три члена экипажа погибли.

Торжественная церемония закладки мемориала собрала родственников погибших, коллег, а также представителей общественности. Участники почтили память жертв минуты молчания, прозвучали воспоминания о погибших, к монументу были возложены цветы.

Ранее аналогичный мемориал был установлен в Азербайджане.