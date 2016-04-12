Под Астаной проходит антитеррористическая операция
Сегодня в войсковой части 68665 под Астаной началось двухстепенное командно-штабное учение на местности с привлечением сил и средств силовых министерств и ведомств в соответствии с Планом подготовки органов управления, соединений и частей Сухопутных войск ВС РК на 2016 год, сообщает Kazpravda.kz.
"По замыслу учения в стране обострилась социально-политическая обстановка, в ряде населенных пунктов проводятся стихийные митинги, это все перерастает в массовые погромы магазинов и поджоги административных зданий и транспорта. Все это становится причиной ведения антитеррористической операции и организации специальных войсковых действий.
Также, по легенде, получены сведения, что в труднодоступных районах страны формируются боевые отряды по 100–150 человек, которые вооружены стрелковым оружием, ручными гранатометами, переносными минометами. Одна из группировок расположилась в отдельном здании крупного населенного пункта. Задача участников учения – это оцепление района, блокирование и уничтожение группировки незаконного вооруженного формирования", – рассказали в пресс-службе Министерства обороны.
При проведении учения будут учтены основные тенденции развития форм и способов ведения антитеррористической операции. Это изоляционно-блокирующие действия подразделений на блок–постах, охрана и оборона важных государственных объектов и уничтожение группировок бандформирований.
На учение привлекаются: военнослужащие управления главнокомандующего Сухопутными войсками, в/ч 68665, службы Государственной охраны РК, Комитет чрезвычайных ситуаций Астаны, Национальная гвардия РК. Всего в учении принимают участие более 1 000 человек личного состава и более 200 единиц военной техники, отметили в ведомстве.